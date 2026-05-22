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Zee SalaamIndian Muslimसऊदी के नये प्लान से हाजियों को भीड़-गर्मी से मिलेगी राहत, चंद मिनटों में पहुचेंगें मिना से अराफात!

सऊदी के नये प्लान से हाजियों को भीड़-गर्मी से मिलेगी राहत, चंद मिनटों में पहुचेंगें मिना से अराफात!

Saudi Govt Facilities for Hajj Pilgrims: सऊदी अरब ने हज सीजन के दौरान लाखों हाजियों की सहूलियत के लिए "मशाएर मुकद्दसा मेट्रो प्रोजेक्ट" शुरू किया है. इससे भारी भीड़ और चिलचिलाती धूप के बीच आजमीन का अराफात, मुजदलिफा और मिना का पाक सफर सस्ता और आसान होगा. इसके लिए सऊदी सरकार ने खास ट्रायल किया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 22, 2026, 02:48 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Saudi Arabia Hajj News: हज इस्लाम का वह मुकद्दस सफर माना जाता है, जहां दुनिया भर से लाखों मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं. हर साल बढ़ती भीड़ और गर्म मौसम के बीच हाजियों को बेहतर सहूलियत देने के लिए सऊदी अरब लगातार नई तैयारियां करता है. इसी कड़ी में इस बार भी सऊदी सरकार ने आजमीन की आवाजाही को आसान, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं.

सऊदी अरब की रेलवे कंपनी "सऊदी अरब रेलवे" की ओर से "मशाएर मुकद्दसा मेट्रो प्रोजेक्ट" शुरू कर दी गई है. यह प्रोजेक्ट पूरे हज सीजन के दौरान हाजियों की सेवा के लिए लगातार काम करेगी. सऊदी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना का मकसद हाजियों को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि पवित्र स्थलों के बीच उनकी आवाजाही आसानी से हो सके.

रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी रेलवे ने सुरक्षा एजेंसियों और दूसरी संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हज सीजन की शुरुआत से पहले तीन स्पेशल ट्रायल भी किए गए. इन ट्रायल्स में वैसी ही भारी भीड़ का माहौल तैयार किया गया, जैसा हज के सबसे व्यस्त दिनों में देखने को मिलती है.

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इन ट्रायल्स का मकसद भीड़ को काबू में करने की तैयारी को जांचना, ट्रेनों और स्टेशनों की क्षमता परखना और यह सुनिश्चित करना था कि लाखों यात्रियों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रह सके. अधिकारियों का कहना है कि इन तैयारियों के जरिए हज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाया गया है.

"मशाएर मुकद्दसा मेट्रो प्रोजेक्ट" पांच अलग-अलग चरणों में काम करेगी. इसे खास तौर पर आजमीन को मुकद्दस जगहों तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने के लिए तैयार किया गया है. यह पूरी व्यवस्था हज के अहम अरकान को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि आजमीन को कम समय में आसानी से सफर कराया जा सके.

हाजियों की सुविधा के लिए मेट्रो नेटवर्क के तहत नौ स्टेशन बनाए गए हैं. ये स्टेशन अराफात, मुजदलिफा और मिना जैसे मुकद्दस और पाक जगहों के बीच मौजूद है. खास बात यह है कि मिना के आखिरी स्टेशन को जमरात पुल की चौथी मंजिल तक जोड़ा गया है. इससे हाजियों की भीड़ को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने और दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

सऊदी प्रशासन का कहना है कि इस बार हज सीजन में आजमीन की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था को सबसे बड़ी तरजीह दी जा रही है. यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और मजबूत सुरक्षा इंतजामों के साथ तैयार किया गया है, ताकि दुनिया भर से आने वाले हाजी आराम से और पूरे इत्मीनान के साथ अपने दीनी फर्ज को अदा कर सकें.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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