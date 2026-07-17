सऊदी का नया 'पैकेज वीजा' लॉन्च, भारतीयों के लिए आसान हुई यात्रा, जानें नियम और फीस

राज्य चुनें
Saudi Arabia New Visa Rules: सऊदी अरब घूमने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब कुछ चुनिंदा देशों के मुसाफिरों को सऊदी जाने के लिए वीजा हासिल करने की लंबी और अलग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. सऊदी अरब के मिनिस्ट्री टूरिज्म ने एक नया निजाम शुरू किया है, जिसके तहत हवाई सफर, ठहरने की जगह और वीजा की पूरी कार्रवाई एक ही पैकेज में पूरी हो जाएगी. इस नई पहल से विदेश से आने वाले सैलानियों का सफर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और बेहतर होने की उम्मीद है.
सऊदी अरब के मिनिस्ट्री टूरिज्म ने "पैकेज वीजा" नाम से एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस प्रोजेक्ट का मकसद दूसरे देशों से आने वाले सैलानियों के लिए सफर को आसान बनाना है. अब मुसाफिर किसी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी के जरिए टूर पैकेज खरीदकर उसी के साथ सऊदी का सैलानी वीजा यानी टूरिस्ट भी हासिल कर सकेंगे. यानी अलग से वीजा के लिए अप्लाई करने, एम्बेसी के चक्कर लगाने या अलग-अलग कागजात जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
इस नया निजाम के जरिये फ्लाइट टिकट, रजिस्टर्ड होटल में स्टे करने के लिए बुकिंग और ई-वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया को एक साथ जोड़ दिया गया. इससे मुसाफिरों को अलग-अलग फेज पूरे नहीं करने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पूरी हो जाएगी.
क्या है "पैकेज वीजा" और इसके फायदे?
सऊदी अरब के मिनिस्ट्री टूरिज्म के मुताबिक, पैकेज वीजा एक पायलट प्रोजेक्ट है. इस के तहत अहल ममालिक के शहरी किसी ऑथराइज्ड ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसी से पैकेज खरीद सकेंगे, और इसी के साथ उन्हें सऊदी अरब का टूरिस्ट वीजा भी जारी कर दिया जाएगा. इस इकदाम का मकसद मुकम्मल सफरी अमल को आसान, तेज और बेहतर बनाना है.
आम तौर पर लोगों को वीजा के लिए अलग से दरख्वास्त देनी पड़ती है. कई मामलात में एम्बेसी से राब्ता करना और एक अलग अमल मुकम्मल करना होता है, लेकिन इस नई सहूलत में जैसे ही टूरिस्ट पैकेज की खरीदारी मुकम्मल होगी, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी फौरी तौर पर जारी कर दिया जाएगा. इसके लिए अलग दरख्वास्त देने या एंबेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
किन देशों के शहरियों को मिलेगी ये सहूलत?
फिलहाल सऊदी हुकूमत की ये नई सहूलत सिर्फ सात देशों के शहरीयों के लिए शुरू की गई है. सऊदी टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक, आने वाले वक्त में इस मंसूबे का दायरा वसीअ किया जाएगा और मजीद देशों के शहरियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.
इस वक्त जिन सात देश के शहरी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे, उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मिस्र और मैक्सिको शामिल है. हालांकि, इन देशों के शहरियों को भी इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए एक मखसूस तरीका-ए-कार मुकम्मल करना होगा. उन्हें सऊदी टूरिज्म मिनिस्ट्री के जरिये ऑथोराइज्ड ट्रैवल और टूरिज्म खिदमत फराहम करने वाले इदारे जरिये मुकम्मल पैकेज खरीदना होगा. इसके बाद ही उन्हें पैकेज के साथ इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी करने की सहूलत हासिल हो सकेगी.
वीजा की फीस कितनी होगी?
इस स्कीम के तहत वीजा की कुल फीस 402.21 सऊदी रियाल (10,346 रुपये) मुकर्रर की गई है. इसमें वीजा जारी करने की फीस और सेहत के बीमे (हेल्थ इंश्योरेंस) का प्रीमियम दोनों शामिल हैं. अगर किसी वजह से वीजा की दरख्वास्त कैंसल हो जाए, तो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी, टूर पैकेज में शामिल उन सर्विस की रकम वापस करेगी, जिनका रिफंड मिल सकता है. हालांकि, वीजा जारी करने की फीस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की रकम वापस नहीं होगी.
मुकम्मल तरीक़ा-ए-कार क्या होगा?
सऊदी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इस निजाम को चार आसान हिस्सों में बांटा है. सबसे पहले मुसाफिर किसी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से अपनी पसंद का टूर पैकेज मुन्तखिब करेगा. इसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए महफूज तरीके से अदायगी की जाएगी.
पैसों की अदायगी मुकम्मल होने और जरूरी मालूमात की तस्दीक के बाद वीजा और ट्रैवल बीमा जारी कर दिया जाएगा. आखिर में वीजा समेत तमाम जरूरी दस्तावेजों को मुसाफिर के ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे. इससे मुसाफिरों को लंबी लाइन, भागदौड़ से निजात मिलेगी.
किन इदारों के जरिए बुकिंग होगी और कितने समय तक रहेगा मान्य?
फिलहाल इस स्कीम के तहत सिर्फ दो मंजूरशुदा ट्रैवल एजेंसियों के जरिए ही टूर पैकेज बुक किया जा सकता है. इनमें रिजर्वेल (Reservel) और अलमुसाफिर (Almosafer) शामिल हैं. टूर पैकेज की बुकिंग पूरी होने और जरूरी जानकारी की जांच के बाद ई-वीजा जारी कर दिया जाएगा.
यह पूरी प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में पूरी हो जाएगी. यह वीजा सफर की तय तारीख से तीन महीने तक मान्य रहेगा. यह सिंगल एंट्री वीजा होगा, यानी इस वीजा पर सऊदी अरब में सिर्फ एक बार ही दाखिल हुआ जा सकेगा.
टूर पैकेज में क्या-क्या होना जरूरी है?
इस स्कीम के तहत खरीदे जाने वाले पैकेज में कम-से-कम चार सितारा मंजूरशुदा होटल की बुकिंग होना जरूरी है. इसके साथ आने और लौटने, दोनों हवाई टिकट कन्फर्म होने चाहिए. वीजा की दरख्वास्त भी इसी पैकेज का हिस्सा होगी. पहले दो दिनों के लिए हर बालिग का पैकेज कम-से-कम 4,000 सऊदी रियाल का होना चाहिए. इसके बाद हर अतिरिक्त दिन के लिए 1,000 सऊदी रियाल और जोड़े जाएंगे.
बुकिंग कितने दिन पहले करनी होगी?
टूर पैकेज कम-से-कम दो दिन और ज्यादा से ज्यादा 88 दिन का हो सकता है. होटल में ठहरने की मुद्दत आने और लौटने की फ्लाइट के हिसाब से होनी चाहिए. यानी पूरे सफर के दौरान होटल की बुकिंग पैकेज में शामिल होना जरूरी है. टूर पैकेज खरीदने और सफर शुरू होने के बीच कम से कम 48 घंटे का फासला होना चाहिए.
क्या इस वीज़ा पर उमरा किया जा सकता है?
सऊदी टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस टूर पैकेज में मक्का और मदीना में किसी भी तरह की मजहबी खिदमात शामिल नहीं होगी. हालांकि, इस स्कीम के तहत मिलने वाला टूरिस्ट वीजा सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत देता है. इसलिए सऊदी पहुंचने के बाद वीजा होल्डर मक्का, मदीना समेत देश के किसी भी शहर का सफर कर सकते हैं.