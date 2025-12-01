Saudi Arabia: खुदाई में मिला कई टन सोना; कंपनी बोली, कुल 1.1 करोड़ टन है खनिज

Saudi Arabia News: सऊदी अरब की अहम खनन कंपनियों में से एक, अलमासाने अलकोबरा माइनिंग कंपनी (AMAK) ने दावा किया है कि उसने नजऱान इलाके में अपनी एक खोज लाइसेंस वाली साइट में लगभग 1.1 करोड़ टन संभावित आर्थिक खनिज संसाधनों की पहचान की है, कंपनी के अनुसार, इन संसाधनों में सोना, तांबा, जिंक और चांदी के अयस्क शामिल हैं.

सऊदी अरब में निकला कई टन सोना

AMAK ने सितंबर 2024 में लाइसेंस मिलने के तुरंत बाद ही छानबीन का काम शुरू कर दिया था. फरवरी 2025 में शुरू किए गए गहन ड्रिलिंग ऑपरेशन के तहत अब तक निर्धारित क्षेत्र का 10 फीसद से भी कम हिस्सा खंगाला गया है, जिसमें 27 हजार मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग की जा चुकी है. शुरुआती आकलनों से संकेत मिला है कि खोज जारी रहने पर संसाधनों में और भी इज़ाफा हो सकता है

अल अरेबिया बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में CEO जेफ्री मैकडॉनल-डे ने कहा कि यह खोज AMAK की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत कंपनी सऊदी अरब के खनन इलाके में अपने योगदान को बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने अभी इन संसाधनों के एक छोटे हिस्से की ही पड़ताल शुरू की है, और इससे पता चलता है कि संसाधन बढ़कर 2 करोड़ टन तक पहुंच सकते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि यह खोज कंपनी की निवेश योजना को मजबूत करती है और करीब व दूर मुस्तकबिल में परिचालन की स्थिरता सुनिश्चित करती है. मैकडॉनल-डे ने बताया कि संसाधनों में मुमकिन इजाफा से कंपनी के निवेश में भी इजाफा होगा और AMAK के कारखानों का विस्तार किया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

10 फीसद ही अब तक खोजा गया है

उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का केवल 10 फीसद ही अब तक खोजा गया है, जिससे आगे और विकास कार्य तथा नए खनिज संसाधनों की पहचान के बड़े मौके मौजूद है. आसान भाषा में समझें तो यहां और भी सोना और दूसरे खनिज मिल सकते है.

क्यों है यह खोज अहम

यह खोज ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक खनन उद्योग बढ़ती लागत, कीमतों में उतार-चढ़ाव और कड़े पर्यावरणीय तथा नियामकीय मानकों के कारण दबाव में है. S&P की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब इन चुनौतियों के बावजूद खनन क्षेत्र को विज़न 2030 का एक अहम स्तंभ बनाकर वैश्विक मंदी के दौर में भी इस क्षेत्र के विकास में तेजी ला रहा है.