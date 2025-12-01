Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3024529
Zee SalaamIndian Muslim

Saudi Arabia: खुदाई में मिला कई टन सोना; कंपनी बोली, कुल 1.1 करोड़ टन है खनिज

Saudi Arabia News: सऊदी अरब की एक कंपनी ने बड़ी खोज की है, रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कई करोड़ टन खनिज ढूंढ निकाला है. जिसमें सोना, तांबा, जिंक और चांदी शामिल है. इसे काफी अहम खोज बताया जा रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 01, 2025, 08:17 AM IST

Trending Photos

Saudi Arabia: खुदाई में मिला कई टन सोना; कंपनी बोली, कुल 1.1 करोड़ टन है खनिज

Saudi Arabia News: सऊदी अरब की अहम खनन कंपनियों में से एक, अलमासाने अलकोबरा माइनिंग कंपनी (AMAK) ने दावा किया है कि उसने नजऱान इलाके में अपनी एक खोज लाइसेंस वाली साइट में लगभग 1.1 करोड़ टन संभावित आर्थिक खनिज संसाधनों की पहचान की है, कंपनी के अनुसार, इन संसाधनों में सोना, तांबा, जिंक और चांदी के अयस्क शामिल हैं. 

सऊदी अरब में निकला कई टन सोना

AMAK ने सितंबर 2024 में लाइसेंस मिलने के तुरंत बाद ही छानबीन का काम शुरू कर दिया था. फरवरी 2025 में शुरू किए गए गहन ड्रिलिंग ऑपरेशन के तहत अब तक निर्धारित क्षेत्र का 10 फीसद से भी कम हिस्सा खंगाला गया है, जिसमें 27 हजार मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग की जा चुकी है. शुरुआती आकलनों से संकेत मिला है कि खोज जारी रहने पर संसाधनों में और भी इज़ाफा हो सकता है

अल अरेबिया बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में CEO जेफ्री मैकडॉनल-डे ने कहा कि यह खोज AMAK की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत कंपनी सऊदी अरब के खनन इलाके में अपने योगदान को बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने अभी इन संसाधनों के एक छोटे हिस्से की ही पड़ताल शुरू की है, और इससे पता चलता है कि संसाधन बढ़कर 2 करोड़ टन तक पहुंच सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी कहा कि यह खोज कंपनी की निवेश योजना को मजबूत करती है और करीब व दूर मुस्तकबिल में परिचालन की स्थिरता सुनिश्चित करती है. मैकडॉनल-डे ने बताया कि संसाधनों में मुमकिन इजाफा से कंपनी के निवेश में भी इजाफा होगा और AMAK के कारखानों का विस्तार किया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

10 फीसद ही अब तक खोजा गया है

उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का केवल 10 फीसद ही अब तक खोजा गया है, जिससे आगे और विकास कार्य तथा नए खनिज संसाधनों की पहचान के बड़े मौके मौजूद है. आसान भाषा में समझें तो यहां और भी सोना और दूसरे खनिज मिल सकते है.

क्यों है यह खोज अहम

यह खोज ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक खनन उद्योग बढ़ती लागत, कीमतों में उतार-चढ़ाव और कड़े पर्यावरणीय तथा नियामकीय मानकों के कारण दबाव में है. S&P की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब इन चुनौतियों के बावजूद खनन क्षेत्र को विज़न 2030 का एक अहम स्तंभ बनाकर वैश्विक मंदी के दौर में भी इस क्षेत्र के विकास में तेजी ला रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Saudi ArabiaSaudi arabia newsmuslim news

Trending news

Saudi Arabia
Saudi Arabia: खुदाई में मिला कई टन सोना; कंपनी बोली, कुल 1.1 करोड़ टन है खनिज
israel news
ग़ज़ा में कत्लेआम, खुद के लिए क्षमादान! नेतन्याहू की चाल पर भड़के इजराइली सियासी दल
West Bengal news
मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर इस डेट रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव, TMC ने झाड़ा पल्ला
UP News
कारोबारी पर हमले के बाद ग्रामीणों का ऑन द स्पाट जस्टिस! बदमाशों की दी खौफनाक सजा
Haryana news
Nuh में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी, कोर्ट का फैसला सुन कांप गया दोषी ताहिर
UP News
सलीम के घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, फंसाने के लिए फेंकी हड्डी; पुलिस ने खोली पोल
Karnatka news
अजमेर दरगाह से निकली दुआ; जमीर खान बनें कर्नाटक के डिप्टी सीएम! कांग्रेस में टेंशन
UP News
UP में मुस्लिम रिहाइश पर पहरा? बुलंदशहर में घर खरीदने पर हिंदू संगठनों का हंगामा
Delhi News
TADA में दिल्ली से उठाया, 32 साल जेल में…अब पाकिस्तानी कैदी ने लगाई रिहाई की गुहार
Pakistan News
यूएन मानवाधिकार चीफ ने बजाई 27वें संशोधन पर 'डेंजर बेल', बैकफुट पर पाकिस्तान!