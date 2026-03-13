रमज़ान के पहले दो अशरे में करोड़ों से ज्यादा लोगों ने किया उमराह, चौंकाने वाला रिपोर्ट

Ramadan 2026: रमजान की शुरुआत से ही मुसलमान बड़ी संख्या में उमराह कर रहे हैं. सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, इस अवधि के दौरान 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों ने उमरा किया. ये आंकड़े सऊदी अरब की आधिकारिक एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आए. रिपोर्ट के मुताबिक, रमजान के पहले बीस दिनों के दौरान लगभग 1 करोड़ 5 लाख 65 हजार लोगों ने उमरा किया. इस दौरान लाखों की संख्या में लोग अपनी नमाज़ और इबादत अदा करने के लिए मस्जिद अल-हरम और अल-मस्जिद अन-नबवी पहुंचे.

सऊदी अरब के 'दो पवित्र मस्जिदों के मामलों की देखभाल के लिए सामान्य प्राधिकरण' ने बताया कि ज़ायरीन और नमाज़ियों की संख्या पर नज़र रखने के लिए आधुनिक सेंसर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. इन सेंसरों को मस्जिदों के प्रवेश द्वारों पर लगाया गया है, ताकि परिसर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले लोगों की गिनती की जा सके. उपर्युक्त आंकड़े इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए थे.

9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मस्जिद में अदा की नमाज

जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, रमजान के पहले दो अशरे के दौरान ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद (मस्जिद अन-नबवी) में आने वाले नमाज़ियों और ज़ायरीन की कुल संख्या लगभग 9 करोड़ 6 लाख 6 हजार से अधिक रही. इस आंकड़े में वे सभी लोग शामिल हैं, जिन्होंने उमरा करने, पांचों वक्त की नमाज़ अदा करने, तरावीह पढ़ने और इबादत के अन्य कार्यों में शामिल होने के लिए इन मस्जिदों का दौरा किया. रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ज़ायरीन ने ग्रैंड मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज़ और तरावीह अदा की. वहीं दूसरी ओर, हज़ारों लोग नियमित रूप से अपनी नमाज़ अदा करने के लिए पैगंबर की मस्जिद जाते रहे.

रमजान के महीने में हज करने जाते हैं लोग

गौरतलब है कि रमज़ान के महीने को उमराह करने के लिए सबसे व्यस्त समय माना जाता है. इस पवित्र महीने के दौरान दुनिया भर से लाखों मुसलमान इबादत करने के लिए मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं. चूंकि रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा अभी चल रहा है, इसलिए जायरीन की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. सऊदी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तीर्थयात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोग पूरी तरह से आराम और मन की शांति के साथ अपनी इबादत पूरी कर सकें.