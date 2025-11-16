10 मिलियन रियाल की हेल्प, सऊदी की राजकुमारी की डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी मदद

Saudi Arabia New: ऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पत्नी सारा बिन्त मशाएर बिन अब्दुलअज़ीज़ ने डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए 10 मिलियन रियाल यानी 23 करोड़ 65 लाख 53 हजार 553 रुपये दान किए हैं.
Trending Photos
Saudi Arabia New: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पत्नी ने डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए 10 मिलियन रियाल दान किए हैं. अगर भारतीय रुपीज़ में इन्हें कनवर्ट करो तो यह कुछ 23 करोड़ 65 लाख 53 हजार 553 रुपये बनते हैं. उनके इस कदम की काफी तारीफ हो रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमारी सारा बिन्त मशाएर बिन अब्दुलअज़ीज़ ने टाइप 1 डायबिटीज के लिए बच्चों के सहायता कोष को 10 मिलियन रियाल दान किए हैं, जो स्वास्थ्य बंदोबस्ती कोष (सनक़ुद अल-वक्फ अस-सहीह) के जरिए चलाया जाता है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दान से मधुमेह से पीड़ित बच्चों को देखभाल और इलाद के नए साधनों तक पहुंचने, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उनके परिवारों की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी.
हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ इंडोवमेंट फंड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष फहद अल-जलाजल ने कहा कि यह फंड मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि राजकुमारी सारा बिन्त मशाएर के दान से आधुनिक इंसुलिन पंप उपलब्ध होंगे, जो आधुनिक उपचार समाधानों में से एक हैं और डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ अपना दैनिक जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं.
गौरतलब है कि सऊदी अरब में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए यह सहायता कोष सबसे ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करता है. यह कोष स्वास्थ्य क्षेत्र और गैर-लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में 3,000 से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है. मदद का काम 26 संघों और 26 अलग-अलग परियोजनाओं के जरिए से किया जाता है, जिसमें 2024 में 72 मिलियन रियाल से ज्यादा का दान दिया जा चुका है