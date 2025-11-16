Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3005996
Zee SalaamIndian Muslim

10 मिलियन रियाल की हेल्प, सऊदी की राजकुमारी की डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी मदद

Saudi Arabia New: ऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पत्नी सारा बिन्त मशाएर बिन अब्दुलअज़ीज़ ने डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए 10 मिलियन रियाल यानी 23 करोड़ 65 लाख 53 हजार 553 रुपये दान किए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 16, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

10 मिलियन रियाल की हेल्प, सऊदी की राजकुमारी की डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी मदद

Saudi Arabia New: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पत्नी ने डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए 10 मिलियन रियाल दान किए हैं. अगर भारतीय रुपीज़ में इन्हें कनवर्ट करो तो यह कुछ 23 करोड़ 65 लाख 53 हजार 553 रुपये बनते हैं. उनके इस कदम की काफी तारीफ हो रही है.

इन 10 मिलियन से क्या होगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमारी सारा बिन्त मशाएर बिन अब्दुलअज़ीज़ ने टाइप 1 डायबिटीज के लिए बच्चों के सहायता कोष को 10 मिलियन रियाल दान किए हैं, जो स्वास्थ्य बंदोबस्ती कोष (सनक़ुद अल-वक्फ अस-सहीह) के जरिए चलाया जाता है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दान से मधुमेह से पीड़ित बच्चों को देखभाल और इलाद के नए साधनों तक पहुंचने, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उनके परिवारों की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी.

हेल्थ मिनिस्टर ने दी अहम जानकारी

हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ इंडोवमेंट फंड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष फहद अल-जलाजल ने कहा कि यह फंड मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि राजकुमारी सारा बिन्त मशाएर के दान से आधुनिक इंसुलिन पंप उपलब्ध होंगे, जो आधुनिक उपचार समाधानों में से एक हैं और डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ अपना दैनिक जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

72 मिलियन रियाल से ज्यादा किया जा चुका है दान

गौरतलब है कि सऊदी अरब में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए यह सहायता कोष सबसे ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करता है. यह कोष स्वास्थ्य क्षेत्र और गैर-लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में 3,000 से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है. मदद का काम 26 संघों और 26 अलग-अलग परियोजनाओं के जरिए से किया जाता है, जिसमें 2024 में 72 मिलियन रियाल से ज्यादा का दान दिया जा चुका है

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arabiamuslim newsSaudi arabia news

Trending news

Saudi Arabia
10 मिलियन रियाल डोनेट, सऊदी की राजकुमारी की मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी मदद
Raebareli
अंतरधार्मिक शादी पर हिंदू संगठनों का ड्रामा; परिवार की मर्जी, फिर भी रुकवाई शादी
Delhi
Delhi Blast में बेगुसराय के मुस्लिम शख्स की भी हुई मौत, लाश देख कुनबे में मचा कोहराम
Delhi
Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी i20, नया CCTV हो रहा वायरल
Bengaluru
Bengaluru: Ultrasound कराने गई मुस्लिम महिला का यौन शोषण, आरोपी जयकुमार घूम रहा आजाद
Delhi Blast Update accused umar living in nuh haryana till 10 days before of attack
Delhi Blast के 10 दिन पहले तक नूह में था आरोपी उमर, पुलिस ने मकान मालिक को धरा
Akbaruddin Owaisi
थक गया हूं, अब चाहता हूं आराम- Akbaruddin Owaisi का बड़ा बयान, क्या छोड़ेंगे सियासत?
Kerala
Kerala: मुस्लिम बच्ची का रेप करने वाले BJP नेता को उम्रकैद, 4 साल बाद मिल इंसाफ
gaza
Gaza Flood: फिलिस्तीनियों पर अब कुदरत का कहर, कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ जैसे हालात
Indonesia News
मध्य जावा में मौत का कहर; भारी बारिश और भूस्खलन में 11 की मौत, दर्जनों लापता