सऊदी अरब में दर्दनाक हादसा, उमराह से लौट रहे परिवार के 4 लोगों की मौत

Saudi Arabia Accident: केरल के मलप्पुरम जिले के मंजरी के एक परिवार के चार सदस्यों की सऊदी अरब के मदीना में एक दुखद सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतकों की पहचान मंजरी के वेल्लिला निवासी अब्दुल जलील (52) उनकी मां मैमूनाथ कक्केनंगल (73) उनकी पत्नी तस्ना थोडेंगल (40) और उनके बेटे आदिल जलील (14) के रूप में हुई है.

सऊदी अरब से मिली शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, शनिवार शाम को टक्कर के बाद चारों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब परिवार उमराह इस्लामिक तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद मक्का से जेद्दा जा रहा था. बताया जा रहा है कि उनका वाहन मदीना के पास एक हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गया.

सऊदी अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर दुर्घटना के सही कारण की पुष्टि नहीं की है. अब्दुल जलील की तीन बेटियां, आयशा, हादिया और नूरा भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनका फिलहाल सऊदी अरब के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि घायल लड़कियां कड़ी मेडिकल निगरानी में हैं और उनकी हालत के बारे में आगे की जानकारी का इंतजार है.

अब्दुल जलील जेद्दा में काम करते थे और कई सालों से सऊदी अरब में रह रहे थे. उनके परिवार के सदस्य हाल ही में उमराह करने के मकसद से टूरिस्ट वीजा पर देश आए थे. यह तीर्थयात्रा मुसलमानों के लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है. इस दुखद घटना की खबर से मंजरी और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां यह परिवार काफी जाना-माना है. रिश्तेदार, पड़ोसी और समुदाय के सदस्य वेल्लिला में परिवार के घर पर इकट्ठा हुए, जबकि पूरे जिले और खाड़ी देशों में रहने वाले केरलवासियों की ओर से शोक संदेश आ रहे हैं.

रिपोर्टों के मुताबिक, कानूनी औपचारिकताओं और शवों को वापस लाने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय करने के प्रयास किए जा रहे हैं. सऊदी अरब में केरल के प्रवासी संगठनों और सामुदायिक समूहों ने भी इस मुश्किल समय में दुखी परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.