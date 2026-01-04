Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3063328
Zee SalaamIndian Muslimसऊदी अरब में दर्दनाक हादसा, उमराह से लौट रहे परिवार के 4 लोगों की मौत

सऊदी अरब में दर्दनाक हादसा, उमराह से लौट रहे परिवार के 4 लोगों की मौत

Saudi Arabia Accident News: सऊदी अरब में एक दुखद सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि परिवार उमराह तीर्थयात्रा पूरी करके लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ. इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

AI फोटो
AI फोटो

Saudi Arabia Accident: केरल के मलप्पुरम जिले के मंजरी के एक परिवार के चार सदस्यों की सऊदी अरब के मदीना में एक दुखद सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतकों की पहचान मंजरी के वेल्लिला निवासी अब्दुल जलील (52) उनकी मां मैमूनाथ कक्केनंगल (73) उनकी पत्नी तस्ना थोडेंगल (40) और उनके बेटे आदिल जलील (14) के रूप में हुई है.

सऊदी अरब से मिली शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, शनिवार शाम को टक्कर के बाद चारों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब परिवार उमराह इस्लामिक तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद मक्का से जेद्दा जा रहा था. बताया जा रहा है कि उनका वाहन मदीना के पास एक हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गया.

सऊदी अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर दुर्घटना के सही कारण की पुष्टि नहीं की है. अब्दुल जलील की तीन बेटियां, आयशा, हादिया और नूरा भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनका फिलहाल सऊदी अरब के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि घायल लड़कियां कड़ी मेडिकल निगरानी में हैं और उनकी हालत के बारे में आगे की जानकारी का इंतजार है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब्दुल जलील जेद्दा में काम करते थे और कई सालों से सऊदी अरब में रह रहे थे. उनके परिवार के सदस्य हाल ही में उमराह करने के मकसद से टूरिस्ट वीजा पर देश आए थे. यह तीर्थयात्रा मुसलमानों के लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है. इस दुखद घटना की खबर से मंजरी और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां यह परिवार काफी जाना-माना है. रिश्तेदार, पड़ोसी और समुदाय के सदस्य वेल्लिला में परिवार के घर पर इकट्ठा हुए, जबकि पूरे जिले और खाड़ी देशों में रहने वाले केरलवासियों की ओर से शोक संदेश आ रहे हैं.

रिपोर्टों के मुताबिक, कानूनी औपचारिकताओं और शवों को वापस लाने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय करने के प्रयास किए जा रहे हैं. सऊदी अरब में केरल के प्रवासी संगठनों और सामुदायिक समूहों ने भी इस मुश्किल समय में दुखी परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Saudi Arabia Accident NewsSaudi Arabia Accidentumrah pilgrims accident

Trending news

Masjid-E-Nabvi
Masjid-E-Nabvi में हाथापाई का वीडियो वायरल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाले हालात
Saudi Arabia Accident News
सऊदी अरब में दर्दनाक हादसा, उमराह से लौट रहे परिवार के 4 लोगों की मौत
Asaduddin Owaisi
बांग्लादेश के लिए गुस्सा,लेकिन भारत में हुई मॉब लिचिंग पर क्या?Owaisi का जोरदार हमला
gaza
Gaza: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे; इजराइल ने हमास पर पहले किया हमला, अब दे रहा ये दलील
Justice A Muhamed Mustaque
कौन हैं न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक? जिन्हें बनाया गया सिक्किम HC का चीफ जस्टिस
Sambhal
Sambhal: 2018 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई, मुसलमानों ने खुद तोड़ी मस्जिद
hathras news
Hathras News: कब्रिस्तान की जमीन पर कुश्ती? मुस्लिम समुदाय ने SDM से लगाई गुहार
AIMIM
Muslim महिला को गलत नियत से छुआ, तो काट दूंगा हाथ; AIMIM नेता का बड़ा बयान
Fatehpur News
UP: मजार तोड़ने के आरोपी बजरंग दल नेता नरेंद्र हिंदू को मिली जमानत, निकाला गया जुलूस
Iran Condemns US Attack
वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला, तो ईरान भड़का; ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप