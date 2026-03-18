सऊदी में मंडराने लगा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, सेना ने ऐसे बचाई राजधानी

Riyadh Drone Attack: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है और राजधानी रियाद के पास एक बड़े खतरे को सफलतापूर्वक टाल दिया है. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रियाद के राजनयिक क्षेत्र के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया. यह घटना हाल के घंटों में रोके गए हवाई खतरों की एक कड़ी का हिस्सा है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सऊदी सेना ने उसी इलाके के पास आ रहे एक और संदिग्ध हवाई लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया. इसके अलावा, एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी बीच में ही रोक दिया गया. लेकिन मिसाइल को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन उसका कुछ मलबा प्रिंस सुल्तान एयर बेस के पास गिरा. अधिकारियों ने बताया कि इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ है और सभी सैन्य अड्डे सुरक्षित हैं.

ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष लगातार तेज़ होता जा रहा है. 28 फरवरी को सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है. ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की कई लहरें शुरू की हैं, जिनमें खाड़ी देशों, इजरायल और अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है. इस बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब ने कूटनीतिक सक्रियता भी दिखाई है. सऊदी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक की मेज़बानी करेगा. इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बैठक से पहले फैसल बिन फरहान ने संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इराक, सीरिया, अल्जीरिया और बोस्निया सहित कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है. इन चर्चाओं का उद्देश्य क्षेत्र में गहराते संकट को रोकने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करना है. मौजूदा स्थिति के परिणाम केवल सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं. उनका असर अब वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है. दुबई और दोहा जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को कई बार बंद करना पड़ा, जिससे यात्रियों की आवाजाही, व्यापार और यहां तक कि जरूरी चिकित्सा आपूर्ति भी प्रभावित हुई.

इनपुट- ANI