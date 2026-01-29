अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा सऊदी अरब; भारत के लोगों से है बड़ी उम्मीद

Saudi Tourism News: सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था Crude Oil पर निर्भर है. सऊदी की हुकूमत सऊदी की अर्थव्यवस्था की निर्भरता को Crude Oil से हटाना चाहती है. सऊदी हूकुमत इसके लिए अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है. इसी कड़ी में सऊदी हुकूमत के पर्यटन इनोवेशन ऑफिसर और सीईओ फाउंडर "शेख अहमद के सिंधी" लखनऊ पहुंचे.

सऊदी हुकूमत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज (29 जनवरी) को सऊदी हुकूमत के पर्यटन इनोवेशन ऑफिसर और सीईओ फाउंडर "शेख अहमद के सिंधी" लखनऊ पहुंचे और यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में रियाज टूर ट्रैवल्स जो इंडिया में लोगों को हज उमरा पर भेजता है उनके सीईओ और मैनेजर समेत पूरी टीम शामिल थी.

कार्यक्रम का मकसद यह था कि जो लोग भी भारत से हज और उमरा पर जाते हैं, वे सऊदी के शहर मक्का और मदीना के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी जाएं, वहां पर घूमे और पर्यटन का जायजा ले. इस कार्यक्रम में तमाम लोग शामिल हुए जिनको हज और उमरा करने जाना है और उनको यह बताया गया कैसे आप सऊदी में पर्यटन से जुड़े और वहां के अन्य स्टेट का जायजा ले और समझे कि सऊदी में किन-किन जगहों पर क्या-क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, सऊदी पर्यटन सीईओ फाउंडर "शेख अहमद के सिंधी" ने बताया कि हमें एक विशेष कनेक्ट इंडिया रोड शो में आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है. यह रोड शो विशेष रूप से चुनिंदा ट्रैवल एजेंटों के लिए कनेक्ट इंडिया को पेश करने और सऊदी अरब को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उमराह पैकेज और भारतीय बाजार के लिए विभिन्न संरचित ऐड-ऑन पर खास ध्यान दिया गया है.

रियाज टूर ट्रेवल के सीईओ रियाज अहमद ने बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग हज या उमरे पर जा रहे हैं, वे लोग सऊदी पर्यटन से जुड़े और बाकी जगह का भी आनंद लें. उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में खास तौर पर इस बात का ध्यान दिया गया कि कैसे उमराह पैकेजों को अधिक प्रभावी ढंग से रखा जाए, बहुत ज्यादा खर्चा इसमें नहीं होगा.

कार्यक्रम में शामिल हुए एक व्यक्ति ने बताया इस कार्यक्रम में हम लोगों को बताया गया कि सऊदी में अगर जाएं तो बाकी जगहों पर कैसे घूमे, पर्यटन से जैसे जुड़े. उन्होंने कहा कि हम लोग जब सऊदी जाते हैं तो सिर्फ मक्का और मदीना के आसपास रह जाते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि और जगहों पर भी घूमे और सऊदी अरब को समझे.