Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3008528
Zee SalaamIndian Muslim

Madina Bus Accident: परिवार में अकेले बचे नसीरुद्दीन; 10 पोता- पोती समेत हादसे में ख़त्म हो गए परिवार के18 लोग

Saudi Umrah Pilgrims Bus Accident: बीते सोमवार को मक्का से उमरा करके हाजियों से भरी एक बस मदीना की तरफ जा रही थी, तभी यह बस दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई. मृत लोगों में ज्यादातर तेलंगाना राज्य के हैं. इसी बस हादसे में तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले नसीरुद्दीन के परिवार के 18 सदस्यों की मौत हो गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

Madina Bus Accident: परिवार में अकेले बचे नसीरुद्दीन; 10 पोता- पोती समेत हादसे में ख़त्म हो गए परिवार के18 लोग

Saudi Umrah Pilgrims Bus Accedent: सऊदी अरब के मक्का से उमरा करके मदीना जा रहे हाजियों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई और 45 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों अन्य घायल हो गए. इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग भारत के तेलंगाना से थे. इसी बस हादसे में हैदराबाद के एक परिवार के 18 सदस्यों की मौत हो गई है. इस मौत के बाद उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बस हादसे में नसीरुद्दीन के परिवार के 18 सदस्यों की मौत हुई. इसी परिवार से जुड़े 28 वर्षीय शेख सैयद अब्दुल रशीद, जो नसीरुद्दीन के भतीजे हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी पीड़ा को बयां किया. उन्होंने बताया कि इस हादसे में उनके चाचा, चाची, बहनें, भतीजे और भतीजियाँ समेत 18 लोगों की मौत हो गई है. 

बता दें कि नसीरुद्दीन के अपने औलाद में सिर्फ एक बेटा सिराज बचा है, जो अमेरिका में रहता है. सिराज ने परिवार के सभी सदस्यों के एक साथ तीर्थयात्रा पर जाने और किसी अनहोनी की आशंका जताई थी. नसीरुद्दीन अपने परिवार के साथ हैदराबाद के विधानगर के एक घर में रहते थे. मारे गए लोगों में 11 सदस्य इसी घर पर रहते थे, बाकी हैदराबाद के अलग-अलग इलाकों में रहते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित नसीरुद्दीन के भतीजे रशीद ने बताया कि उमरा पर जाने से पहले सभी 18 सदस्य विधानगर के घर में दो दिनों तक एक साथ रहे थे. इस घटना में नसीरुद्दीन एक साथ अपनी बीवी अख्तर बेगम, बेटियां अमीना, शबाना और रिजवाना, बेटा सलाहुद्दीन, बहुएं फरहाना और सना, और दस पोते-पोतियां - अनीसा, रिदा, मेहरीन, ज़ैनुद्दीन, फातिमा, मरियम, उमैज़ा, तहरीन, हुजैफ़ा, उज़ैर, शाज़ैन, अहमद और सैयद. इन सभी को खो दिए. 

वहीं, तेलंगाना की सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है. साथ ही तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री अज़हरुद्दीन की अगुवाई में विधायक हुसैन और अन्य का एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया है.

TAGS

Saudi bus accidentNasiruddin victims of Saudi Bus Accidentminority newsToday News

Trending news

Saudi bus accident
Saudi Bus Accident:परिवार में अकेले बचे नसीरुद्दीन;10 पोता-पोती समेत 18 अपनों की मौत
Nawab Malik
Nawab Malik: क्या आज़म खान की तरह नवाब मलिक भी भेजे जाएंगे जेल; आज आएगा फैसला
Delhi News
सरकार के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी; एक साथ 25 ठिकानों पर ED का छापा
Saudi Arab News
सऊदी अरब में पकड़े गए दुश्मन देश के हजारों अवैध घुसपैठिए, होगी बड़ी कार्रवाई
Delhi police against Umar Khalid Bail Petition
उमर खालिद, शरजील इमाम की ज़मानत पर आज फिर SC में सुनवाई; क्या मिलेगी कैद से आज़ादी?
UN agaisnt Sheikh Hasina death sentence
शेख हसीना के समर्थन में UN, फांसी की सजा पर भड़के एंटोनियो गुटेरेस
UP News
संभल में रिपीट होगी फतेहुपर स्टोरी? जामा मस्जिद में परिक्रमा के लिए अड़ा हरि हर सेना
UP News
रोहिणी के आरोप के बाद चर्चा में रमीज नेमत, अब कौशांबी में दर्ज हुआ हत्या का केस
UP News
स्लो Ummeed Portal ने UP शिया वक्फ बोर्ड की बढ़ाई टेंशन, 90% संपत्ति नहीं हुई दर्ज
UP News
अखलाक के कातिलों को बचाने का सरकार का खतरनाक तर्क; मनमानी को बताया 'सामाजिक सद्भाव'!