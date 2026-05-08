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Zee SalaamIndian Muslimवक्फ, विरासत और इंसाफ की आवाज़; मुहम्मदी मिशन की बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

वक्फ, विरासत और इंसाफ की आवाज़; मुहम्मदी मिशन की बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

Save Waqf Campaign: ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन  की बैठक में वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा, सूफी विरासत बचाने और देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई गई. मौलाना तौसीफ हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और रेल यात्रियों की सुरक्षा की मांग उठी. दरगाह हरमैन शाह से जुड़े कथित कब्ज़े और गड़बड़ियों पर भी चर्चा हुई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 08, 2026, 05:32 PM IST

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वक्फ, विरासत और इंसाफ की आवाज़; मुहम्मदी मिशन की बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

Save Waqf Campaign: वक्फ बचाव अभियान के तहत ऑल इंडिया मुहम्मदी मिशन की देखरेख में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हज़रत सैयद अयूब अशरफ़ कच्छवी ने की. मीटिंग का मकसद वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा, सूफी विरासत का बचना देश के सामने मौजूद ज़रूरी मुद्दों और शिकायतों पर चर्चा करना और विचार-विमर्श करना था.

मीटिंग में सैयद बाबर अशरफ कच्छवी, हज़रत सैयद याकूब अशरफ, मिस्टर बी. डी. नकवी (रिटायर्ड हाई कोर्ट जज), पीरज़ादा नासिर अली मनाई, मिस्टर मकसूद अहमद, मुहम्मद अहमद मियां, अब्दुल रहमान, यूसुफ, सईद अहमद, नूर अहमद, मौलाना गुलाबुद्दीन, डॉ. शहाब अशरफ, जे. बी. फरीद अहमद, गुलाम रब्बानी, हसन सिद्दीकी, शादाब अहमद, डॉ. तारिक, ताज मुहम्मद, मौलाना अज़ीज़ी, तौसीफ अहमद, सैयद ताहिर अशरफ, रियाज़ अल्वी समेत कई जानी-मानी हस्तियां और ज़रूरी सदस्य शामिल हुए और मिशन के कई दूसरे अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

मीटिंग के दौरान भारत में हो रहे मॉब लिंचिंग की घटनाओं की कड़ी निंदा की गई. हाल ही में बरेली में ट्रेन में मौलाना तौसीफ के साथ मारपीट करने और ट्रेन से बाहर फेंककर हत्या करने की घटना की भी निंदा की गई. मीटिंग में शामिल लोगों ने देश में बढ़ती हिंसा और असुरक्षा पर गहरी चिंता जताई और मौलाना तौसीफ की हत्या को इंसानियत और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया.

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मीटिंग में शामिल लोगों ने मौलाना तौसीफ हत्याकांड की तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई, पीड़ित परिवार को पूरा मुआवजा और मदद देने की मांग की गई. इसके साथ ही देश भर में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए असरदार कदम उठाने की मांग की गई. 

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़े अधिकारियों द्वारा कॉलेज कैंपस में मौजूद दरगाह हज़रत हाजी हरमैन शाह परिसर में कथित कब्ज़े और नुकसान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. मीटिंग में शामिल लोगों ने कहा कि दरगाह करीब 700 साल पुरानी है और रजिस्ट्रेशन नंबर 94/2-B के साथ वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। मीटिंग में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि बार-बार बताने के बावजूद, संबंधित संस्थाओं ने सही कार्रवाई नहीं की है.

चर्चा के दौरान, दरगाह प्रॉपर्टी की सुरक्षा और मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोगों और अधिकारियों के काम पर भी सवाल उठाए गए. मीटिंग में शामिल लोगों ने मांग की कि हरमैन शाह परिसर में कथित कब्ज़े और नुकसान पहुंचाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल और विजिलेंस जांच की जाए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज अहमद और दूसरों के रोल की जांच की जाए, दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच की जाए, दरगाह की पवित्रता, सुरक्षा और उसे उसके असली रूप में वापस लाया जाए.

मीटिंग में यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई मौजूदा मैनेजिंग कमेटी दरगाह के हितों और पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम रही है, इसलिए संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा इसके काम की जांच की जानी चाहिए. मीटिंग इस सामूहिक संकल्प के साथ खत्म हुई कि मिशन वक्फ प्रॉपर्टी, सूफी संस्थाओं और सामाजिक सद्भाव की सुरक्षा के लिए अपना शांतिपूर्ण और संवैधानिक संघर्ष जारी रखेगा. मीटिंग में लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका और भारत के संविधान में पूरा भरोसा जताया गया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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