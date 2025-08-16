बांग्लादेशी बताकर बंगालियों को देश से बाहर भेजने पर बवाल, SC ने राज्य सरकारों से पूछे कड़े सवाल

Bengali Muslim: देश के कई राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी होने के शक पर हिरासत में लिया जा रहा है. कई मामलों में उन्हें देश से बाहर भी भेज दिया गया, जबकि वे बांग्लादेशी नहीं पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों वाले एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार प्रदेशों और ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से जवाब तलब किया.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर जारी करने के बाद कई राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए. उन्होंने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि बांग्लादेशी होने के शक में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जब इन मामलों की जांच हुई तो पकड़े गए लोग भारत के नागरिक निकले.

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की दो जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने प्रतिवादी राज्यों को मौखिक रूप से सवाल पूछा है कि मांग के निर्देशों को कैसे अमल दरामद किया जाए? साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह, इन राज्यों से राय मांगेगी कि ऑल इंडिया स्तर पर बांग्लादेशी के नाम पर जो हो रहा है, उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?

गौरतलब है कि विपक्षी दलों की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी पर यह इल्जाम लगाए जाते हैं कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर राजनीति करते हैं और मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करते हैं. इस तरह की घटना खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में देखी जा रहे हैं. इन कार्रवाइयों से बंगाली मुस्लिमों में खौफ का माहौल है. प्रवासी मजदूर के तौर पर कई राज्यों में काम करने वाले बंगाली मुस्लिम अब अपने घर लौटने पर मजबूर हो गए हैं.