बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब

Muslim News: बंगाली भाषी मुसलमानों को हिरासत में लेकर उन्हें जबरन बांग्लादेश भेजने के मामलों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं. अदालत ने कहा कि किसी को केवल भाषा के आधार पर विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता.

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिकाओं में बताया गया था कि किस तरह बीएसएफ (BSF) के जवान ऐसे लोगों को बंदूक की नोक पर बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हैं. अदालत ने इस पर नाराज़गी जताई और केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सोनी बीबी की पेशी से जुड़ी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त कमेंट

यह मामला शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच ने सुना. सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि एक गर्भवती महिला को बिना किसी प्रक्रिया के बांग्लादेश भेज दिया गया. उसे भारतीय नागरिक होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया था.

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने केंद्र सरकार से पूछा,"क्या नागरिकता किसी की भाषा के आधार पर तय की जा सकती है? क्या सिर्फ भाषा बोलने की वजह से किसी को विदेशी कहा जा सकता है?”

बिना किसी कानूनी प्रोसेस के बाहर किए जा रहे लोग

प्रशांत भूषण ने कहा कि बीएसएफ अधिकारी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को बाहर धकेल रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाईकोर्ट में रिकवरी याचिका दाखिल होने के बावजूद गर्भवती महिला को जबरन देश से बाहर किया गया. उनका कहना था कि अधिकारियों का तर्क है कि बंगाली भाषा बोलने वाले लोग बांग्लादेशी हैं.

बीएसएफ की कार्रवाई पर सवाल

भूषण ने ज़ोर देकर कहा कि किसी को भी नागरिकता तय करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं किया जाना चाहिए. इस पर जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विदेशियों का ट्रिब्यूनल केवल असम में है, तो भूषण ने कहा कि बीएसएफ अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है और अक्सर लोगों से कहती है, या तो भागो, वरना गोली मार देंगे.

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि भारत की सीमा के भीतर पाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के मुताबिक ही व्यवहार होना चाहिए.

केंद्र सरकार के वकील ने क्या कह?

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नागरिक समाज संगठनों के तर्कों पर आपत्ति जताई और कहा कि प्रभावित लोग अदालत के सामने मौजूद नहीं हैं. उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि भारत अवैध प्रवासियों की विश्व राजधानी नहीं बन सकता.

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बावजूद भाषा जैसी पहचान के आधार पर किसी के खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि यहां दो संवेदनशील मुद्दे हैं- पहला राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा साझा सांस्कृतिक विरासत.