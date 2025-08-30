बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902210
Zee SalaamIndian Muslim

बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब

Muslim News: सुप्रीम कोर्ट में बंगाली भाषा बोलने वालों को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुनवाई हुई है. जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि भाषा के बिनाह पर कैसे नेशनालिटी तय की जा सकती है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 30, 2025, 10:39 AM IST

Trending Photos

बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब

Muslim News: बंगाली भाषी मुसलमानों को हिरासत में लेकर उन्हें जबरन बांग्लादेश भेजने के मामलों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं. अदालत ने कहा कि किसी को केवल भाषा के आधार पर विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता.

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिकाओं में बताया गया था कि किस तरह बीएसएफ (BSF) के जवान ऐसे लोगों को बंदूक की नोक पर बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हैं. अदालत ने इस पर नाराज़गी जताई और केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सोनी बीबी की पेशी से जुड़ी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त कमेंट

यह मामला शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच ने सुना. सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि एक गर्भवती महिला को बिना किसी प्रक्रिया के बांग्लादेश भेज दिया गया. उसे भारतीय नागरिक होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने केंद्र सरकार से पूछा,"क्या नागरिकता किसी की भाषा के आधार पर तय की जा सकती है? क्या सिर्फ भाषा बोलने की वजह से किसी को विदेशी कहा जा सकता है?”

बिना किसी कानूनी प्रोसेस के बाहर किए जा रहे लोग

प्रशांत भूषण ने कहा कि बीएसएफ अधिकारी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को बाहर धकेल रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाईकोर्ट में रिकवरी याचिका दाखिल होने के बावजूद गर्भवती महिला को जबरन देश से बाहर किया गया. उनका कहना था कि अधिकारियों का तर्क है कि बंगाली भाषा बोलने वाले लोग बांग्लादेशी हैं.

बीएसएफ की कार्रवाई पर सवाल

भूषण ने ज़ोर देकर कहा कि किसी को भी नागरिकता तय करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं किया जाना चाहिए. इस पर जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विदेशियों का ट्रिब्यूनल केवल असम में है, तो भूषण ने कहा कि बीएसएफ अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है और अक्सर लोगों से कहती है, या तो भागो, वरना गोली मार देंगे.

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि भारत की सीमा के भीतर पाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के मुताबिक ही व्यवहार होना चाहिए.

केंद्र सरकार के वकील ने क्या कह?

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नागरिक समाज संगठनों के तर्कों पर आपत्ति जताई और कहा कि प्रभावित लोग अदालत के सामने मौजूद नहीं हैं. उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि भारत अवैध प्रवासियों की विश्व राजधानी नहीं बन सकता.

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बावजूद भाषा जैसी पहचान के आधार पर किसी के खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि यहां दो संवेदनशील मुद्दे हैं- पहला राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा साझा सांस्कृतिक विरासत.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Courtmuslim newsBangladesh news

Trending news

BJP
पूर्व BJP MLA और पुलिस ने मिलकर रची साज़िश, बिटकॉइन डकैती में उम्रकैद
Bihar News
PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा
canada
Canada: क्यूबेक में लगेगी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर रोक; भारी विरोध
Hamas
Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मैदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला
Israel Hamas War
Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम
war on gaza
गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
gaza
Gaza War:अब और नहीं चलेगा ये ज़ुल्म, जॉर्डन की गुहार, इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा साथ
Turkey Israel Relations
गाजा पर हमलों से नाराज तुर्की ने इजरायल से तोड़े रिश्ते, एयरस्पेस को किया बंद
yemen airstrike
इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन
Pakistan News
Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता
;