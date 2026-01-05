SC ने जनहित याचिका किया खारिज, अजमेर दरगाह पर सरकार द्वारा चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग

Advertisement
Ajmer Dargah News: अजमेर दरगाह पर भारत सरकार द्वारा सम्मान के रूप में चादर चढ़ाने की परंपरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि यह परंपरा भारत के संविधान के मूल्यों के खिलाफ है. साथ ही यह आरोप लगाया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विदेशी आक्रमणकर्ता शहाबुद्दीन गोरी के साथ भारत आए थे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:02 PM IST

Ajmer Dargah News: अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर परंपरा के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष चादर जाते हैं या खुद जाकर चढ़ाते हैं. लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके इस परंपरा पर रोक लगाने की मांग की. सोमवार (5 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. 

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. दोनों न्यायाधीशों ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मुद्दा अब बेकार हो गया है, क्योंकि 'चादर' पहले ही चढ़ाई जा चुकी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अदालत फैसला कर सके.

यह जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, को अजमेर दरगाह पर सालाना उर्स समारोह के दौरान 'चादर' भेजकर या चढ़ाकर सम्मान देने की परंपरा को रोकने की मांग की. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि ऐसे काम लोगों की इच्छा, राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संविधान की भावना के विपरीत हैं.

बता दें कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर भारत सरकार द्वारा 'चादर' चढ़ाना एक पुरानी परंपरा रही है, जिसकी शुरुआत 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और बाद के प्रधानमंत्रियों ने इसका पालन किया. इस जनहित याचिका में ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमणों के दौरान भारत आए थे और विदेशी विजय और धर्मांतरण अभियानों से जुड़े थे, और उनकी दरगाह बहुत बाद में संस्थागत हुई.

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विदेशी आक्रमणों से जुड़े थे, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त की और मूल आबादी का बड़े पैमाने पर दमन और धर्मांतरण किया, जो भारत की संप्रभुता, गरिमा और सभ्यतागत के मौलिक रूप से खिलाफ है. 

जनहित याचिका में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा सम्मान देना संविधान की प्रस्तावना में मौजूद मूल्यों को कमजोर करता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता शामिल है, और लोगों की इच्छा की अवहेलना करता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

