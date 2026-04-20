सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका; जमानत याचिका के बाद पुनर्विचार याचिका भी हुई खारिज

SC Dismissed Umar Khalid Review Petition: सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उमर खालिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. लेकिन कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
SC Dismissed Umar Khalid Review Petition: सुप्रीम कोर्ट से छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसले पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है. उमर खालिद पिछले पाँच वर्षों से बिना ट्रायल के तिहार जेल में कैद हैं. यानी उमर खालिद को जिन आरोपों में कैद कर के रखा गया है कि उस पर सुनवाई भी नहीं हुई है. उमर खालिद को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धार समेत कई अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है.
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हो गए थे. दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कई मुस्लिम छात्र नेता और एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बीते 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
साथ ही कोर्ट ने जमानत के लिए अगले एक साल तक याचिका दाखिल न करने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उमर खालिद ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. यानी कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है.