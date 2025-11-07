Mohmmmad Shami ने फिर की भत्ता बढ़ाने का मांग, कोर्ट ने क्रिकेटर को भेजा नोटिस

Mohammad Shami Wife Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस शमी की पत्नी की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी बेटी के लिए हर महीने 10 लाख रुपये अंतरिम भरण-पोषण की मांग की है.

कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

शमी की पत्नी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने शमी को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए हर महीने 4 लाख रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था. जुलाई में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पत्नी को 1.5 लाख और बेटी को 2.5 लाख रुपये हर महीने दिए जाएं, जब तक घरेलू हिंसा के मामले का निपटारा नहीं हो जाता.

अब पत्नी ने इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति माह करने की मांग की है. यह अपील जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ के सामने रखी गई, जिसने शमी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हालांकि, बेंच ने यह भी पूछा कि क्या हाई कोर्ट के जरिए तय की गई ₹4 लाख की राशि पर्याप्त नहीं है?

मोहम्मद शमी ने अप्रैल 2014 में पत्नी से शादी की थी और जुलाई 2015 में दोनों के घर एक बेटी का जन्म हुआ. यह पत्नी की दूसरी शादी थी और उनकी पहली शादी से दो बेटियां हैं. 2018 में पत्नी ने शमी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

शमी की पत्नी ने क्या दी दलील?

ट्रायल कोर्ट ने शमी को 1.3 लाख प्रति माह देने का आदेश दिया था, जिसे जुलाई में हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 4 लाख कर दिया, अब पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ₹10 लाख मासिक भरण-पोषण की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने यह नहीं देखा कि भरण-पोषण की राशि पति की आय और शादी के दौरान पत्नी की जीवनशैली के अनुरूप होनी चाहिए.

याचिका में लिखा है कि याचिकाकर्ता मानसिक और शारीरिक क्रूरता की शिकार हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर और 500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले व्यक्ति हैं. दोनों पक्षों के बीच भारी आर्थिक असमानता है. जबकि प्रतिवादी (शमी) के पास पर्याप्त साधन हैं कि वह पत्नी और बेटी को सम्मानजनक जीवन दे सकें, फिर भी वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं.