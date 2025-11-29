महिलाओं की खतना पर SC का सरकार को नोटिस, मुस्लिम बोहरा समाज में है रिवाज

SC on Women Mutilation: भारत में महिलओं की खतना के मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस एक पिटीशन के बाद जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में महिलाओं की खतना करने की बात नहीं की गई है.
SC on Women Mutilation: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिलाओं में होने वाली खतना (Female Genital Mutilation—FGM) या महिला सुन्नत की प्रथा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है. यह प्रथा अहम तौर पर मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से, दाऊदी बोहरा समुदाय, में प्रचलित है.
जस्टिस बी. वी. नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. यह याचिका गैर-सरकारी संगठन चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि महिला खतना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और यह प्रथा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है.
याचिकाकर्ता ने बताया कि इस प्रथा को सीधे तौर पर प्रतिबंधित करने वाला कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता (BNS) की कई धाराओं- जैसे धारा 113, 118(1), 118(2) और 118(3) के तहत 'शारीरिक हानि पहुंचाने' वाले अपराध की श्रेणी में आता है. इसके अलावा, POCSO कानून के तहत नाबालिग की जननांगों को गैर-चिकित्सीय कारणों से छूना भी अपराध है.
याचिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये प्रक्रिया लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. याचिकाकर्ता के अनुसार यह प्रथा संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए गए मूलभूत अधिकारों के भी खिलाफ है.
याचिका में यह भी बताया गया है कि महिला खतना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो संक्रमण, प्रसव से जुड़ी जटिलताओं और अन्य गंभीर शारीरिक नुकसान का कारण बन सकती है. बोहरा समाज के बहुत से घरों में आज भी यह रिलाज फॉलो किया जाता है. अब इस मामले में देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या करती है.