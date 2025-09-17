SC के WAQF ACT पर आदेश ने ओवैसी की बढ़ाई फिक्र! कोर्ट से की बड़ी अपील

Asaduddin Owaisi on Waqf Order: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद कहा है कि ये अंतरिम फैसला सरकार के एक्शन से ज़मीनों को नहीं बचा पाएगा. इसलिए कोर्ट को जल्द पूरा फैसला सुनाना होगा.
Asaduddin Owaisi on Waqf Order: एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर दिया गया अंतरिम आदेश वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्होंने अदालत से अपील की कि वह जल्द से जल्द इस कानून की वैधता पर अंतिम फैसला सुनाए.
ओवैसी ने कहा कि पिटीशनर्स के जरिए इस कानून को चुनौती देने के लिए जो दलीलें दी गई हैं, वे काफी मजबूत हैं और विस्तृत रूप से अदालत के सामने रखी जाएंगी. उन्होंने जोर दिया कि सोमवार को जारी आदेश केवल अंतरिम है और इससे कोई ठोस राहत नहीं मिलेगी.
ओवैसी ने कहा, "मेरे और मेरी पार्टी के नजरिए से अंतरिम आदेश वक्फ संपत्तियों को मोदी सरकार के जरिए बनाए गए कानून से नहीं बचा पाएगा. इससे कब्जा करने वालों को फायदा मिलेगा और वक्फ प्रॉपर्टी का विकास नहीं हो सकेगा. इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अंतिम फैसला दे."
ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के सीमांचल दौरे की भी आलोचना की, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर इस इलाके को पिछड़ा बनाए रखा है, जबकि प्रधानमंत्री ने वहां जनसांख्यिकीय बदलाव की बात की. भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर ओवैसी ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत हर जगह जीते, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकवादी हमलों, जैसे इस साल पहलगाम में हुआ हमला, के मद्देनज़र खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी, जिनमें वह प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करना अनिवार्य था. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि जब तक किसी कानून को असंवैधानिक साबित नहीं किया जाता, तब तक उसकी वैधता बनी रहती है.