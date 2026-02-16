Advertisement
मियां मुस्लिम और विवादित वीडियो पर CM हिमंत बिस्वा को सुप्रीम कोर्ट से राहत; मुसलमानों को मायूसी

SC Dismisses PIL Against CM Himanta: सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने और उनकी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोध वीडियो शेयर करने से जुड़े याचिका को खारिज कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.   

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:10 PM IST

SC Dismisses PIL Against CM Himanta: हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए नफरती बयान और उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर मुस्लिम विरोधी वीडियो पोस्ट करने का मामला सामने आया. इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर FIR दर्ज करने और इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए एक SIT टीम का गठन करने की मांग की गई थी. आज सोमवार 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया और गुवहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच और विवादित वीडियो वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के बढ़ते ट्रेंड पर दुख जताया कि विवादों को सुलझाने के लिए, खासकर चुनाव से पहले, टॉप कोर्ट ही पहला पड़ाव बन गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने BJP के मुस्लिम विरोधी वीडियो और हिमंता के टप्पणियों के संबंध में भी खास अपील की. कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से खुद पर काबू रखने और "संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं के भीतर काम करने" की अपील की. 

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? उन्होंने आगे कहा कि "हमारे हाई कोर्ट्स की वैलिडिटी को कम मत आंकिए." साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि आप हाई कोर्ट का हौसला तोड़ रहे हैं.

चीफ जस्टिस के इन सवालों पर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया. हाईकोर्ट का हौसला तोड़ने के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तंजिया लहजे में कहा कि असम के मुख्यमंत्री संविधान और पूरे समुदाय का हौसला तोड़ रहे हैं. साथ ही चीफ जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट क्यों नहीं गए के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ

