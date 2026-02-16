मियां मुस्लिम और विवादित वीडियो पर CM हिमंत बिस्वा को सुप्रीम कोर्ट से राहत; मुसलमानों को मायूसी

SC Dismisses PIL Against CM Himanta: हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए नफरती बयान और उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर मुस्लिम विरोधी वीडियो पोस्ट करने का मामला सामने आया. इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर FIR दर्ज करने और इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए एक SIT टीम का गठन करने की मांग की गई थी. आज सोमवार 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया और गुवहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच और विवादित वीडियो वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के बढ़ते ट्रेंड पर दुख जताया कि विवादों को सुलझाने के लिए, खासकर चुनाव से पहले, टॉप कोर्ट ही पहला पड़ाव बन गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने BJP के मुस्लिम विरोधी वीडियो और हिमंता के टप्पणियों के संबंध में भी खास अपील की. कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से खुद पर काबू रखने और "संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं के भीतर काम करने" की अपील की.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? उन्होंने आगे कहा कि "हमारे हाई कोर्ट्स की वैलिडिटी को कम मत आंकिए." साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि आप हाई कोर्ट का हौसला तोड़ रहे हैं.

चीफ जस्टिस के इन सवालों पर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया. हाईकोर्ट का हौसला तोड़ने के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तंजिया लहजे में कहा कि असम के मुख्यमंत्री संविधान और पूरे समुदाय का हौसला तोड़ रहे हैं. साथ ही चीफ जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट क्यों नहीं गए के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है.