वक्फ संपत्ति पर सख्ती के खिलाफ मुसलमानों की अपील, सुप्रीम कोर्ट इस तारीख में करेगा बड़ा फैसला!

Waqf Property Registration Plea: वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. शुक्रवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य की याचिकाओं पर 1 दिसंबर 2025 को सुनवाई की जाएगी.

यह याचिकाएं 'उपयोग के आधार पर वक्फ' सहित देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों को 'उम्मीद' पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल की गई हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई और उन्होंने पाया कि याचिकाओं को तुरंत लिस्टेड करने की जरुरत है.

AIMPLB, ओवैसी समेत कई ने दाखिल की याचिकाएं

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने दलील दी कि समय सीमा समाप्त होने को है, इसलिए तत्काल सुनवाई जरूरी है. अदालत ने इस पर 1 दिसंबर की तारीख तय कर दी. इस मामले में AIMPLB के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य कई संगठनों ने भी वक्फ संपत्तियों की अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

एक वकील ने अदालत को बताया कि वक्फ के अनिवार्य पंजीकरण की छह महीने की अवधि पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से एक समुदाय में चिंता बढ़ रही है. इससे पहले 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी थी. इनमें वह प्रावधान भी शामिल था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला शख्स ही वक्फ कर सकता है.

हालांकि, इस दौरान अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कानून को संवैधानिक मानते हुए इसकी वैधता पर अंतिम फैसला होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 'उपयोग के आधार पर वक्फ' प्रावधान हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं कहा जा सकता. अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह तर्क सही नहीं कि वक्फ की जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी.

क्या है 'उपयोग के आधार पर वक्फ'?

इसका मतलब एक ऐसी परंपरा जिसमें किसी संपत्ति को लंबे समय से मजहबी या भलाई और नेकी के मकसद से इस्तेमाल होने पर वक्फ माना जाता है. केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 6 जून 2025 को 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMMEED)' नाम का केंद्रीय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की. सरकार के मुताबिक, देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग की प्रक्रिया जारी है और इन संपत्तियों का विस्तृत विवरण छह महीनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर इस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है.

