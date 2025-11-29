Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3022320
Zee SalaamIndian Muslim

वक्फ संपत्ति पर सख्ती के खिलाफ मुसलमानों की अपील, सुप्रीम कोर्ट इस तारीख में करेगा बड़ा फैसला!

SC on Waqf Property Registration Plea: वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 1 दिसंबर 2025 को होगी. AIMPLB और AIMIM सहित अन्य मुस्लिम संगठनों का कहना है कि समय सीमा बेहद कम है, जिससे समुदाय में चिंता बढ़ रही है. अदालत का अंतिम फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था की फैसले पर टिकी हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:24 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Waqf Property Registration Plea: वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. शुक्रवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य की याचिकाओं पर 1 दिसंबर 2025 को सुनवाई की जाएगी.

यह याचिकाएं 'उपयोग के आधार पर वक्फ' सहित देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों को 'उम्मीद' पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल की गई हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई और उन्होंने पाया कि याचिकाओं को तुरंत लिस्टेड करने की जरुरत है. 

AIMPLB, ओवैसी समेत कई ने दाखिल की याचिकाएं

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने दलील दी कि समय सीमा समाप्त होने को है, इसलिए तत्काल सुनवाई जरूरी है. अदालत ने इस पर 1 दिसंबर की तारीख तय कर दी. इस मामले में AIMPLB के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य कई संगठनों ने भी वक्फ संपत्तियों की अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक वकील ने अदालत को बताया कि वक्फ के अनिवार्य पंजीकरण की छह महीने की अवधि पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से एक समुदाय में चिंता बढ़ रही है. इससे पहले 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी थी. इनमें वह प्रावधान भी शामिल था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला शख्स ही वक्फ कर सकता है.

हालांकि, इस दौरान अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कानून को संवैधानिक मानते हुए इसकी वैधता पर अंतिम फैसला होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 'उपयोग के आधार पर वक्फ' प्रावधान हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं कहा जा सकता. अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह तर्क सही नहीं कि वक्फ की जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी.

क्या है 'उपयोग के आधार पर वक्फ'?

इसका मतलब एक ऐसी परंपरा जिसमें किसी संपत्ति को लंबे समय से मजहबी या भलाई और नेकी के मकसद से इस्तेमाल होने पर वक्फ माना जाता है. केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 6 जून 2025 को 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMMEED)' नाम का केंद्रीय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की. सरकार के मुताबिक, देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग की प्रक्रिया जारी है और इन संपत्तियों का विस्तृत विवरण छह महीनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर इस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार के फैसले ने बढ़ाई मुश्किल; अब नौकरी-एडमिशन-योजनाओं में आधार नहीं बनेगा DOB प्रूफ

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Delhi NewsSupreme CourtWaqf Property RegistrationUmeed Portalmuslim news

Trending news

UP News
अयोध्या में बाबरी के बाद ईदगाह और मस्जिद पर नया संकट, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल!
Delhi News
वक्फ संपत्ति पर सख्ती के खिलाफ मुसलमानों की अपील, SC इस तारीख में करेगा बड़ा फैसला!
Asim Munir Nuclear Control
Pakistan News: 27वें संशोधन से न्यूक्लियर पर मुनीर का कंट्रोल, सत्ता के रास्ते खुले!
Mumbai News
सोने के लालच में रिश्तों का कत्ल! मुंबई में बहू ने सास को उतारा मौत के घाट
Bangladesh news
वोट से पहले सड़कों पर चली लाठियां, बांग्लादेश में विपक्षी दल आमने-सामने; 25 जख्मी
UP News
योगी सरकार के फैसले से बढ़ी मुश्किल; अब नौकरी-एडमिशन-योजनाओं में आधार नहीं बनेगा DOB
UP News
इन 50 जगहों के नाम बदल चुकी है UP सरकार; अब इन 12 शहरों के रखे जाएंगे हिंदी नाम
Maulana Firangi Mahali on Polygamy Ban Bill
‘एक से ज्यादा शादी इस्लाम का हिस्सा’, बहुविवाह पर मौलाना फिरंगी महली का बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तान में सियासी भूचाल, अदियाला जेल सुपरिटेंडेंट पर अवमानना का केस
Bangladesh news
बांग्लादेश की पूर्व PM Khaleda Zia की हालत है क्रिटिकल, समर्थकों में बढ़ी बेचैनी