Hajj के लिए ठाणे की ट्रैवल एजेंसी से की बुकिंग, लगा 20 लाख का चूना; केस दर्ज

Scam by Hajj travelling agency: ठाणे के एक शख्स को हज कराने वाली ट्रैवलिंग एजेंसी ने बड़ा चूना लगाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एजेंसी ने करीब 20 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Scam by Hajj travelling agency: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंसी के तीन मालिकों के खिलाफ एक व्यक्ति से 20 लाख रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने इस शख्स और उसके परिवार के लिए वादा की गई हज के सफर का इंतेजाम नहीं किया.
पुलिस के मुताबिक पीड़ित शख्स मुंब्रा, ठाणे शबर का रहने वाला है. 53 साल के इस शख्स ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, यह कथित धोखाधड़ी साल 2018 और 2019 के बीच हुई थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत दर्ज करने में हुई देरी की वजह का साफ खुलासा नहीं हुआ है.
आरोपी अमृत नगर, मुंब्रा में ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने अपने और अपने परिवार के लिए हज यात्रा की बुकिंग की थी और ट्रैवल एजेंसी को कुल 20,15,000 रुपयों का भुगतान किया था. लेकिन आरोपियों ने न तो यात्रा की व्यवस्था की और न ही रकम वापस की.
शिकायत के आधार पर रविवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, इनमें धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना), धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 34 (साझा इरादे से किए गए कार्य) शामिल है.
अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है.