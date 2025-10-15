केरल में हिजाब को लेकर तेज हुआ विवाद, SDPI ने सरकार से की बड़ी मांग

Kerala School Hijab Controversy: केरल के कोची स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने संबंधित स्कूल के प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़ित छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाज़त दी जाए.

इस निर्देश के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने केरल सरकार से राज्य के सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर पढ़ाई करने देने का निर्देश लागू करने की मांग की है.

दरअसल, केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल द्वारा हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाने को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था और हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के प्रदेश अध्यक्ष सीपीए लतीफ यह मांग की है कि केरल सरकार संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट परिपत्र जारी करे. ताकि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर जाने पर रोक न लगाई जा सके.

विवाद की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई, जब आठवीं क्लास में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल में हिजाब पहना. सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने इसे यूनिफॉर्म कोड का उल्लंघन बताते हुए हटाने को कहा. छात्रा ने आरोप लगाया कि गेट पर ही उसे हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया और असेंबली में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी गई. इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के पिता अनीस के साथ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के बाद स्कूल के प्रबंधन ने दो दिनों की छुट्टी घोषित कर दी.

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस मामले पर कहा कि केरल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यहां किसी भी छात्रा को हिजाब पहनने के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता.