/SDPI के सीनियर लीडर साजिद हुसैन सिद्दीकी का इंतिकाल, नमाज-ए-जनाजा में उमड़ा जनसैलाब

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Sajid Hussain Siddiqui Death: बैन तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की कथित पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) को मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर खड़ा करने वाले और मध्य प्रदेश में SDPI के पहले राज्य अध्यक्ष सीनियर वकील साजिद हुसैन सिद्दीकी की 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात मौत हो गई. उन्हें जहांगीराबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया और उनके नमाज-ए-जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए. सीनियर वकील साजिद हुसैन सिद्दीकी भोपाल में दशकों तक वकालत की. दिल्ली में AILC के महासचिव एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. सिद्दीकी ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव भोपाल सीट से SDPI उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार मिली.
उन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो रहा है और हाशिए पर मौजूद समूहों के बीच ज़्यादा एकता की ज़रूरत है. लंबे समय की अपनी वकालत की कैरियर में उन्होंने कमज़ोर और वंचित वर्गों के लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ी. वह आम लोगों के मामलों से जुड़े रहे. उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, कैदियों के अधिकार, सांप्रदायिक सद्भाव और गरीबों को न्याय दिलाने जैसे मुद्दों पर काम किया. सीनियर वकील साजिद हुसैन सिद्दीकी को अक्टूबर 2009 में SDPI की मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुना गया, जबकि वे पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे.