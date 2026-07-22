/SDPI के सीनियर लीडर साजिद हुसैन सिद्दीकी का इंतिकाल, नमाज-ए-जनाजा में उमड़ा जनसैलाब

Sajid Hussain Siddiqui Death: बैन तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की कथित पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) को मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर खड़ा करने वाले और मध्य प्रदेश में SDPI के पहले राज्य अध्यक्ष सीनियर वकील साजिद हुसैन सिद्दीकी की 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात मौत हो गई. उन्हें जहांगीराबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया और उनके नमाज-ए-जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए. सीनियर वकील साजिद हुसैन सिद्दीकी भोपाल में दशकों तक वकालत की. दिल्ली में AILC के महासचिव एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. सिद्दीकी ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव भोपाल सीट से SDPI उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार मिली.