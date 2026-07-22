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SDPI के सीनियर लीडर साजिद हुसैन सिद्दीकी का इंतिकाल, नमाज-ए-जनाजा में उमड़ा जनसैलाब

Sajid Hussain Siddiqui Death: सीनियर वकील और SDPI के पहले मध्य प्रदेश अध्यक्ष साजिद हुसैन सिद्दीकी का निधन हो गया. उन्होंने दशकों तक भोपाल में वकालत करते हुए कमजोर और वंचित तबकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रिय भूमिका की वजह से उन्हें एक प्रभावशाली जननेता और कानूनी रहनुमा के रूप में याद किया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 22, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:38 PM IST
SDPI के सीनियर लीडर साजिद हुसैन सिद्दीकी का इंतिकाल, नमाज-ए-जनाजा में उमड़ा जनसैलाब

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