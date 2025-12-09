Aurangabad: नाम बदला, पहचान भी मिटाई? अब छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन से उर्दू बोर्ड हटाने पर बवाल

Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station Name Row: देश के कई हिस्सों में जगहों और बोर्डों से उर्दू भाषा व मुस्लिम पहचान को मिटाने की कोशिशों के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में बीते अक्टूबर 2025 में सरकार ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया था. नए नाम से जो बोर्ड स्टेशन पर लगाया गया, उसमें उर्दू में नहीं लिखा गया था. इससे पहले यहां हर जगह बोर्ड पर उर्दू में भी नाम लिखा हुआ था. यह मामला सामने आने के बाद सियासी पारा हाई हो गया. सोमवार को इसी मुद्दे पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और उर्दू बोर्ड दोबारा लगाने की मांग उठाई.

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन (पहले औरंगाबाद रेलवे स्टेशन) से उर्दू भाषा में लिखा बोर्ड हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है. सोमवार दोपहर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने स्टेशन के बाहर रेल रोको आंदोलन किया. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता दोपहर करीब 2 बजे स्टेशन के बाहर पहुंचे. उनके हाथों में बैनर थे और वे नारेबाजी करते हुए उर्दू बोर्ड को फिर से लगाए जाने की मांग कर रहे थे.

'उर्दू किसी एक मजहब की भाषा नहीं'

पार्टी नेताओं ने बताया कि करीब दस दिन पहले उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे को एक पत्र भेजकर स्टेशन के पुराने उर्दू बोर्ड को फिर से लगाने की मांग की थी. लेकिन इस पर रेलवे प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. पार्टी नेताओं का आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने बिना किसी कारण के बोर्ड हटाया और अब शिकायत के बावजूद संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है.

SDPI का कहना है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है बल्कि भारत के कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोग इसे बोलते और पढ़ते हैं. उनका तर्क है कि रेलवे अधिनियम के मुताबिक, किसी क्षेत्र में जिस भाषा को जानने वालों की संख्या ज्यादा हो, वहां स्टेशन पर उस भाषा में भी बोर्ड लगाया जाना चाहिए. मराठवाड़ा क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, फिर भी रेलवे ने इस बोर्ड को हटा दिया.

'सियासी दबवा में दबाव में हटे उर्दू बोर्ड'

SDPI नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय भाजपा विधायक संजय केनेकर के एक बयान के बाद रेलवे प्रशासन ने उर्दू बोर्ड हटाने का निर्णय लिया. उनका कहना है कि यह कदम राजनीतिक दबाव में उठाया गया है और मुस्लिम समुदाय की पहचान को निशाना बनाया जा रहा है.

प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. पुलिस ने SDPI कार्यकर्ताओं को स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया और बाहर ही रोक लिया. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जोरदार नारेबाजी करते रहे. कुछ देर बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर वेदांत नगर पुलिस स्टेशन भेज दिया. इस दौरान SDPI के जिला अध्यक्ष शाह समीर अहमद ने कहा कि बोर्ड हटाने का फैसला गलत है और जब तक इसे वापस नहीं लगाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा.

