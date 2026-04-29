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गाजी मियां मजार पर फिर पाबंदी, दूसरे साल भी नहीं होगा जलसा

Uttar Pradesh News: जालौन के चतेला गांव स्थित गाजी मियां मजार पर इस साल भी मेला, जलसा और कव्वाली की इजाजत नहीं मिली. प्रशासन ने अनुमति प्रक्रिया और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया. लगातार दूसरे साल आयोजन रद्द होने से श्रद्धालुओं, आयोजकों और स्थानीय कारोबारियों में निराशा देखी जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:47 AM IST

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित गाजी मियां की मजार पर हर साल ऊर्स का आयोजन होता है और इस अवसर पर मेला लगता है. हालांकि पिछले साल गाजी मियां की मजार पर जलसा का आयोजन नहीं करने दिया गया. खबर है कि इस साल फिर से गाजी मिया की मजार पर मेला लगाने, जलसे और कव्वाली का आयोजन करने की इजाजत नहीं दी गई है. प्रशासन ने जलसे पर रोक लगाने के पिछे इजाजत न मिलने का हवाला दिया. 

जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव स्थित प्रसिद्ध गाजी मियां की मजार पर इस वर्ष भी पारंपरिक जलसा, मेला और कव्वाली कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेगा. प्रशासन ने इस आयोजन के लिए इजाजत लेने की जरूरी प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देते हुए आयोजन पर रोक लगा दी है. इससे आयोजकों और श्रद्धालुओं में निराशा देखी जा रही है. बताया जा रहा है कि चतेला गांव में स्थित यह मजार सालार गाजी मसूद से जुड़ी आस्था का केंद्र मानी जाती है. यहां वर्षों से हर साल जलसा, मेला और कव्वाली का आयोजन होता रहा है, जिसमें जालौन समेत आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

यह कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है. इस साल भी मजार कमेटी की ओर से आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं. गांव और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा था. मेला और कव्वाली का आयोजन 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित था, जिसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी. हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था तथा अनुमति संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने का हवाला देते हुए कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दी. इसके चलते आयोजकों को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा.

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गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी विरोध के चलते यह आयोजन निरस्त कर दिया गया था. लगातार दूसरे वर्ष कार्यक्रम रद्द होने से स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और मेले से जुड़े छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा भी है. ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष जलसा न होने से लोगों में मायूसी है. 

वहीं, प्रशासन का कहना है कि बिना इजाजत लिए और सभी नियमों का पालन किए किसी भी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती. अब श्रद्धालुओं और कमेटी सदस्यों की नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है कि भविष्य में इस आयोजन को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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