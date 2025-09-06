बिना सुनवाई पांच साल कैद…सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाएगी उमर खालिद की जमानत की पुकार!

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका को बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. जिसके बाद सियासी दलों, मानवाधिकार संगठनों और दुनिया भर के लोगों ने हैरानी जताई थी. वहीं, राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार (5 सितंबर) को कहा कि वे जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे.

कपिल सिब्बल के इस ऐलान के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. सिब्बल ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक शख्स की जमानत से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि जब किसी शख्स को इतने लंबे समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा जाता है, तो यह सीधे-सीधे संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर वकील सिब्बल ने चिंता जताई कि भारतीय लोकतंत्र ऐसी दिशा में जा रहा है जहां सियासी दल अब संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं. उन्होंने कहा कि दलों को डर रहता है कि कहीं इन मामलों पर बोलने से उन्हें सियासी नुकसान न उठाना पड़े. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सियासी फायदे-नुकसान से ऊपर उठकर इंसाफ और नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए.

सिब्बल ने वकीलों, समाज और मध्यम वर्ग की खामोशी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर वकील, बुद्धिजीवी और आम नागरिक ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा? दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका कई बार टल चुकी है. कपिल सिब्बल ने साफ किया कि बचाव पक्ष पर बार-बार स्थगन मांगने का आरोप गलत है.

कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के दौरान बचाव पक्ष ने सिर्फ दो बार ही स्थगन की मांग की थी, जबकि मामला लंबे समय तक लटका रहा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर अदालत जमानत देने के पक्ष में नहीं है तो सीधे याचिका को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन 20-30 बार सुनवाई कर बिना नतीजे के मामले को खींचना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

कपिल सिब्बल ने बताया कि उमर खालिद पिछले चार साल, 11 महीने और 15 दिन से जेल में बंद हैं. उन्होंने कहा कि इतनी लंबी हिरासत किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान है और यही वजह है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे.

