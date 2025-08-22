गज़ा नरसंहार देख पसीजा भारतीय अधिकारियों का दिल, मोदी सरकार को चिट्ठी लिख कह दी ये बड़ी बात

Gaza News: गाजा में नरसंहार और भुखमरी को देखते हुए भारत के 1,11 वरिष्ठ अधिकारियों ने मोदी सरकार को ओपन लेटर लिखा है. इस लेटर में गाजा के मुद्दे पर भारत की कमजोर प्रतिक्रिया पर चिंता व्यक्त की गई है.

दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार के लिए सेवा दे चुके वरिष्ठ अधिकारियों के संगठन 'कॉनस्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप' ने सामूहिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर को एक ओपन लेटर लिखा है. इस पत्र में गाजा पर इजरायली हमे को नरसंहार और मानवता के खिलाफ युद्ध करार दिया गया है.

इस ओपन लेटर में कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास की कार्रवाई के बाद इजरायल गाजा पर भीषण हमले कर रहा है, जिसमें लगभग 62 हजार गाजावासियों की मौत हो गई है. इस ओपन लेटर में गाजा की बदहाली और वहां की स्थिति का जिक्र किया गया है. लेटर में लिखा गया है कि इजरायली हमले में गाजा के 70 परसेंट इमारतें और बुनियादी ढ़ांचे ध्वस्त हो चुकी हैं. साथ ही इजरायली सेना के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले का जिक्र किया गया है.

इस पत्र में खास बात यह है कि गाजा के मुद्दे पर भारत के दुविधापूर्ण रवैए को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है. लेटर में लिखा गया है कि एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करता है और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की वकालत करता है, लेकिन दूसरी ओर गाजा में नरसंहार और जुल्म के मुद्दे की खुलकर निंदा तक नहीं की जाती है.

इसके साथ ही इस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत में फिलिस्तीनी समर्थक आवाजों को दबाया जा रहा है. लेटर में लिखा गया है कि कई राज्यों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर कार्रवाई की गई. दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे एक कार्यक्रम को बलपूर्वक रोका गया.