Jammu Kashmir: कौन है अलगाववादी नेता शब्बीर शाह, जिसकी जमानत याचिका पर SC ने NIA से मांगा जवाब
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से  इंकार कर दिया. इसके साथ ही शब्बीर शाह की नियमियत जमानत याचिका पर NIA से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:24 PM IST

Jammu Kashmir News: पिछले 6 सालों से टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह जेल में बंद हैं. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 अगस्त) को सुनवाई की और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस देकर शब्बीर शाह की नियमित जमानत याचिका पर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. इस मामले पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी. 

दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को साल 2019 में टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. उस वक्त से शब्बीर शाह जेल में हैं. अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में दलील दी कि 74 वर्षीय शाह पिछले छह साल से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ दर्ज मामले में करीब 400 गवाहों की सूची दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 गवाहों की ही गवाही हो पाई है. गोंसाल्विस ने यह भी कहा कि नियमित जमानत पर सुनवाई होने तक शाह को अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राहत मिल सके. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया. 

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का इल्जाम है. 

शब्बीर शाह पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क रखने का भी इल्जाम है. NIA का दावा है कि शब्बीर शाह ने हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने में भूमिका निभाई. अब देखने वाली बात यह है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को राहत मिल पाती है या नहीं!

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

jammu kashmir newsShabbir Shah Terror Funding CaseSeparatist Leader Shabir ShahSupreme Court Shabbir Shahmuslim newsToday News

