Jammu Kashmir: कौन है अलगाववादी नेता शब्बीर शाह, जिसकी जमानत याचिका पर SC ने NIA से मांगा जवाब

Jammu Kashmir News: पिछले 6 सालों से टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह जेल में बंद हैं. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 अगस्त) को सुनवाई की और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस देकर शब्बीर शाह की नियमित जमानत याचिका पर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. इस मामले पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी.

दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को साल 2019 में टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. उस वक्त से शब्बीर शाह जेल में हैं. अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में दलील दी कि 74 वर्षीय शाह पिछले छह साल से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ दर्ज मामले में करीब 400 गवाहों की सूची दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 गवाहों की ही गवाही हो पाई है. गोंसाल्विस ने यह भी कहा कि नियमित जमानत पर सुनवाई होने तक शाह को अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राहत मिल सके. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया.

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का इल्जाम है.

Add Zee News as a Preferred Source

शब्बीर शाह पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क रखने का भी इल्जाम है. NIA का दावा है कि शब्बीर शाह ने हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने में भूमिका निभाई. अब देखने वाली बात यह है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को राहत मिल पाती है या नहीं!