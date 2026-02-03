शबे बरात की नूरानी रात; अजमेर से असम तक दुआ, इबादत और इसाले सवाब का सिलसिला जारी!

Shabe Barat 2026: शबे बरात की रात को इस्लाम में रहमत, मगफिरत और सवाब की रात माना जाता है. यह वह मुकद्दस मौका होता है जब बंदे अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी, मरहूमीन की मगफिरत और आने वाली जिंदगी में खैर-बरकत की दुआ करते हैं. इसी रुहानियत से भरी रात में अजमेर शरीफ की फिजा भी नूर और इबादत से जगमगाती नजर आई, जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में शबे बरात का नूरानी मंजर देखने को मिला.

शबे बरात के मौके पर पूरे मुल्क की तरह अजमेर शरीफ दरगाह पर भी जायरीन की भारी भीड़ उमड़ी. मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान बड़ी अकीदत के साथ शबे बरात की नफ्ल नमाज अदा करते और कुरआन मजीद की तिलावत करते नजर आए. दरगाह परिसर में हर तरफ इबादत, दुआ और सुकून का माहौल बना रहा.

इस पाक रात में न सिर्फ दरगाह, बल्कि इबादतगाहों और कब्रिस्तानों को भी खास तौर पर रोशन किया गया. लोगों ने अपने मरहूमीन के हक में दुआएं मांगीं और उनकी मगफिरत के लिए फातेहा पढ़ी. शबे बरात के मौके पर लोगों ने लंबी उम्र, बेहतर सेहत, रोजी-रोजगार में खैर-बरकत और इस दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज न रहने की दुआ करते हुए नफ्ल नमाज अदा की.

असम में भी शबे बारात की रौनक देखने को मिली. इस मौके पर गुवाहाटी में भी शबे बरात का खास एहतेमाम देखने को मिला. गुवाहाटी की मुख्तलिफ मस्जिदों में शबे बरात के लिए सामूहिक तौर पर ईशा की नमाज अदा की गई. इसके बाद नमाजियों ने अपनी नफ्ल इबादत की और फिर कब्रिस्तानों में जाकर अपने बुजुर्गों और मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआएं मांगीं. इस्लामपुर कब्रिस्तान और आठ गांव कब्रिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी देखी गई, जहां लोग फातेहा पढ़ते और अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते नजर आए.

शबे बरात के मौके पर दुनिया भर में अल्लाह की इबादत का सिलसिला जारी रहा. ऐसे में अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर भी कसीर तादाद में अकीदतमंद पहुंचे. दरगाह और उसके आसपास मौजूद इबादतगाहों के साथ-साथ कब्रिस्तानों में भी दुआ और इसाले सवाब का सिलसिला लगातार चलता रहा. लोग अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातेहा पढ़ते, फूल चढ़ाते और अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ मांगते नजर आए.

कब्रिस्तान कमेटियों की जानिब से शबे बरात के मौके पर रौशनी के माकूल इंतजाम किए गए थे. मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को खास तौर पर सजाया और रोशन किया गया. हर तरफ फातेहा, दुआ और इबादत का माहौल रहा, जहां लोग अल्लाह अज़वज्जल से अपने मरहूमीन की मगफिरत तलब करते नजर आए.

शबे बरात के मौके पर अजमेर पहुंचे जायरीन के लिए रोजा इफ्तार का भी इंतजाम किया गया. दरगाह के आसपास जायरीन की सहूलियत के लिए अलग-अलग स्तरों पर व्यवस्थाएं देखने को मिलीं. पूरी रात अजमेर शरीफ और देश के अन्य हिस्सों में इबादत, दुआ, तिलावत और इसाले सवाब का सिलसिला जारी रहा, जिसने शबे बरात की रात को और भी नूरानी बना दिया.

