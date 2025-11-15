यति नरसिंहानंद के जहरीले बयान पर हंगामा! मौलाना शहाबुद्दीन ने लगाई लताड़, दे डाली खास नसीहत

UP News Today: गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं. हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है. बीते दिनों ने यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान देते हुए देश की मशहूर यूनिवर्सिटियों को बम से उड़ाने और नेम प्लेट देखकर एक समुदाय विशेष के डॉक्टरों से इलाज न कराने की अपील की.

यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के खिलाफ सभी समुदाय के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है. वहीं, यति नरसिंहानंद के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि नरसिंहनंद ने जो बयान दिया है, वह बेहद ना समझी वाला है और दो समुदाय के बीच में खाई खोदने वाला है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विवादित महंत यति नरसिंहानंद को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "डॉक्टरों की कोई जात बिरादरी नहीं होती है. मरीज के लिए वह भगवान की तरह होता है." उन्होंने आगे कहा, "ऐसे में यति नरसिंहानंद ने जो अपील की है कि मुस्लिम डॉक्टर से हिंदू इलाज न कराएं. यह नफरत फैलाने वाला बयान है."

आल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरोप लगाया कि यति नरसिंहनंद हमेशा दो समुदायों के बीच खाई खोदने वाला बयान देते हैं. यह पहली बार नहीं है, वह कई बार ऐसे बयान जारी करते रहे हैं और उनका यह बयान हमारे देश के हित के लिए बेहद खतरनाक है.

JMI-AMU समेत इन संस्थानों को उड़ाने की मांग की

बता दें, यति नरसिंहानंद मुस्लिमों के खिलाफ अपने उकसाने वाले बयानों के लिए कुख्यात हैं. नरसिंहानंद ने हालिया दिनों वीडियो बयान में अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद को आतंकी अड्डे करार दिया था. इतना ही नहीं नरसिंहानंद ने इन शिक्षण संस्थानों को सेना भेजकर तोपों से उड़ाने की मांग की थी.

यह बयान अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तीन डॉक्टरों की जांच एजेंसियों के जरिये हिरासत के बाद सामने आया है, जिन्हें दिल्ली ब्लास्ट केस में संदिग्ध बताया गया है. वीडियो में नरसिंहानंद ने आरोप लगाया कि "अल-फलाह में गिरफ्तार आतंकियों के लिए मातम मनाया गया." नरसिंहानंद ने कहा कि "हिंदू अपने लड़ने वालों का साथ नहीं देते, इसलिए कुछ नहीं बचा है."

