शहादत नहीं, जहालत! आतंकी उमर के वीडियो पर मौलाना शाहाबुद्दीन ने दिया करारा जवाब

Maulana Shahabuddin Barelvi on Delhi Car Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉ. उमर के वीडियो ने जांच को नए मोड़ दिया है. इस वीडियो में आतंकी उमर ने अपनी नापाक करतूतों को धार्मिक रंग देने की कोशिश करता हुआ नजर आया. आतंकी के इस दावे को इस्लामी संगठनों ने साफ कर दिया कि आत्मघाती हमला और बेगुनाहों की हत्या इस्लाम में हराम है. एजेंसियां अब वीडियो के जरिए ब्रेनवॉश और आतंकी नेटवर्क की कड़ियों की पड़ताल कर रही हैं.
Delhi Car Blast Update: दिल्ली में 10 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किला के पास आतंकियों ने एक कार में ब्लास्ट कर दिया था. इस धमाके 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे. देश के दिल में हुई आतंकी हमले को सरकार और एजेंसियां रोकने में नाकाम रहीं. एजेंसियों की जांच में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं, इसका कनेक्शन जोड़ने में लगी हुई हैं.
ब्लास्ट के कुछ दिनों बाद कार के ड्राइवर डॉ उमर का एक सेल्फ-रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने हमले की योजना को सही ठहराने की कोशिश करते हुए इसे 'शहादत ऑपरेशन' बताता नजर आ रहा है. इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार (18 नवंबर) को कहा कि ऐसी दलीलें इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं.
मौलाना शाहाबुद्दीन ने IANS से कहा, "डॉ. उमर मोहम्मद, जिसका आतंकियों से लिंक था और जिसने खुद को उड़ा लिया, वह केस में आरोपी है. जिस तरह उसका वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से उसने सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराने की कोशिश की है, वह इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है." उन्होंने कहा, "यह बिल्कुल गलत है और कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता."
मौलाना मुफ्ती शाहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "आतंकवाद इस्लाम का हिस्सा नहीं है. इस्लाम किसी बेगुनाह के कत्ल हत्या की इजाजत नहीं देता. कुरान कहता है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है. डॉ उमर ने इस सिद्धांत का उल्लंघन किया है." उन्होंने कहा, "इस्लाम खुदकुशी को भी मना करता है और ऐसा करना हराम है. इस्लाम में न दूसरों को मारने की इजाजत है, न खुद को, न ऐसे कामों को करने के लिए उकसाने की. इस्लाम इंसानियत और अमन की बात करता है. ऐसे काम इस्लाम में हराम हैं."
गौरतलब हो कि आतंकी डॉ उमर मोहम्मद की एक वीडियो सामने आई है. जिसमें वह इस कायराना हमले को 'शहादत ऑपरेशन' को धार्मिक रंग देने की कोशिश करता दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में वह कहता है, "सबसे गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है सुसाइड बॉम्बिंग. इसे इस्लाम में शहादत ऑपरेशन कहा जाता है. इसके खिलाफ कई तर्क दिए जाते हैं."
वीडियो में वह यह भी बताता है कि शहादत ऑपरेशन वह होता है, "जब कोई शख्स मान ले कि वह किसी खास जगह और समय पर निश्चित रूप से मरने जा रहा है." अधिकारियों को शक है कि आतंकी उमर ने यह वीडियो लोगों को ब्रेनवॉश करने के मकसद से बनाया था. 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. यह कार डॉ. उमर चला रहा था, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ डॉक्टर था.
डॉ. उमर पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला था. उसके परिवार ने उसे शांत, कम बोलने वाला और पढ़ाई में डूबा रहने वाला बताया है. हालांकि पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में उसका व्यवहार बदल गया था. वह 30 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी से गायब था और फरीदाबाद व दिल्ली के बीच लगातार आवाजाही कर रहा था. वह रामलीला मैदान और सुनहरी मस्जिद के पास की मस्जिदों में अक्सर जाता देखा गया.
