Watch: छेड़खानी की शिकायत हंसकर टाल देता था प्रिंसिपल; छात्रा के पिता की बेरहमी से पिटाई

Saharanpur School Video Viral: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्कूल में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना पिता को भारी पड़ गया. प्रिंसिपल ने सुनवाई करने के बजाय बाहरी लोगों को बुलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी.
Saharanpur School Video Viral: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पिता को अपनी बेटी के साथ स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. पिता की शिकायत सुनने के बजाय, स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बाहरी लोगों को बुलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे लड़की के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. लड़की के पिता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दरअसल, सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में एक छात्र काफी समय से छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था. छात्रा डरी हुई थी और उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. जब पिता को इसकी जानकारी हुई तो वह अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने प्रिंसिपल के पास गए, लेकिन प्रिंसिपल ने शिकायत अनसुनी कर दी और उल्टा छात्रा के पिता पर ही भड़क गए. प्रिंसिपल पर लड़की के पिता की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है. यह भी आरोप है कि प्रिंसिपल ने बाहर से गुंडे बुलाकर लड़की के पिता की पिटाई की.
छात्रा ने लगाया संगीन इल्जाम
पीड़ित बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा था. न तो स्कूल प्रशासन ने उसकी बात सुनी और न ही आरोपी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई. लड़की ने कहा कि मैंने कई बार शिक्षकों को बताया, लेकिन वे हंसकर अनसुना कर देते थे. अब मुझे स्कूल जाने में डर लगता है.
प्रिंसिपल ने दी सफाई
उधर, प्रिंसिपल का कहना है कि 29 अगस्त को उन्हें स्कूल में एक लड़के और एक लड़की के गलत व्यवहार की जानकारी मिली थी. इस पर उन्होंने दोनों को बुलाकर पूछताछ की. जांच में आरोप सही पाए जाने पर 10वीं की छात्रा को स्कूल से निकाल दिया गया।. लड़की के अभिभावकों को बुलाकर सूचना दी गई. प्रिंसिपल का आरोप है कि इसी बात से नाराज़ परिजन सोमवार को स्कूल आ गए और गाली-गलौज व हंगामा करने लगे.