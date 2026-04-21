चिप्स लेने गई 9 साल की मासूम, दरिंदे से भिड़ी और बच निकली; दुकानदार को 20 साल की सजा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले शख्स के खिलाफ अदालत ने सख्त आदेश दिया. इस घटना के एक साल के भीतर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं, पीड़िता को मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं. पीड़ित परिवार ने दोषी को सख्त सजा देने पर राहत की सांस ली है.

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का है. कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी दुकानदार मोहम्मद इश्तियाक उर्फ शानू को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही उस पर अर्थदंड लगाया गया है और पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है. विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बुढार का यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक तरह से कड़ा प्रहार है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीते साल 3 अप्रैल 2025 की है. जब बच्ची पास की दुकान पर चिप्स लेने पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा. अचानक हुए इस हमले से बच्ची घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. खुद को बचाने के लिए उसने आरोपी के हाथ पर जोर से काट लिया और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली.

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बच्ची किसी तरह से घर पहुंचने के बाद अपनी मां को पूरी बात बताई. परिवार तुरंत धनपुरी थाने पहुंचा, जहां शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी के हाथ पर मिले दांत के निशान महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए. इन सबूतों के आधार पर मामला मजबूत हुआ और अदालत में पेश किया गया.

सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों और गवाहों पर विचार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि इस तरह के अपराध समाज के लिए बेहद गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है. इसलिए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया गया. साथ ही पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया.

एडीपीओ कुबेंद्र शाह ठाकुर के मुताबिक, यह फैसला न सिर्फ पीड़ित पक्ष के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि कानून ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ काम करता है.