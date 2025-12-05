Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

16 साल से एसिड अटैक विक्टिम शाहीन को नहीं मिला इंसाफ, भड़के CJI, कह डाली बड़ी बात

Shaheen Acid Attack Case: एसिड अटैक पीड़ित शाहीन को 16 साल बाद भी अभी इंसाफ नहीं मिला है. इस मामले में सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि यह पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 08:57 AM IST

16 साल से एसिड अटैक विक्टिम शाहीन को नहीं मिला इंसाफ, भड़के CJI, कह डाली बड़ी बात

Shaheen Acid Attack Case: एसिड हमले के एक मामले में 16 साल बाद भी ट्रायल पूरा न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह पूरी कानूनी व्यवस्था का मखौल है. उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि 2009 में शुरू हुआ ट्रायल आज तक लंबित है. यह पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है. अगर देश की राजधानी ही ऐसे मामलों का समय पर निपटारा नहीं कर सकती, तो और कौन करेगा!"

एसिड अटैक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होनी चाहिए और आरोपियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों की निचली अदालतों में लंबित एसिड अटैक मामलों का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट में पेश करें.

शाहीन मलिक ने दायर की थी याचिका

यह याचिका एसिड हमले की शिकार शाहीन मलिक की ओर से दायर की गई थी. शाहीन मलिक ने कोर्ट में खुद पेश होकर अपनी बात रखी थी. याचिका में एक गंभीर मसले की ओर भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाया गया. राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 के मुताबिक, सिर्फ उन पीड़ितों को दिव्यांग माना जाता है जिन पर एसिड फेंका गया हो. वे पीड़ित, जिन्हें एसिड पिलाया गया दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आते.

पूरी जिंदगी फूड पाइप पर जिंदा रहना पड़ता है

पीड़िता की ओर से बताया गया कि कई मामलों में पति ने महिलाओं को जबरन एसिड पिलाया है. ऐसे पीड़ितों के घाव शरीर पर नजर नहीं आते, लेकिन उनका दर्द कहीं ज़्यादा होता है. वे चल नहीं पाते, पूरी ज़िंदगी फूड पाइप पर निर्भर रहना पड़ता है. लेकिन कानून की कमी के कारण उन्हें दिव्यांग का दर्जा, पेंशन और मुआवज़े जैसे लाभ नहीं मिलते.

सरकार को जारी किया नोटिस

जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि किसी को एसिड पीने के लिए मजबूर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे पीड़ितों का दुःख असीमित होगा. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. 

चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ऐसे पीड़ितों को भी दिव्यांग की श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए. सीजेआई ने सुझाव दिया कि सरकार इस दिशा में अध्यादेश भी ला सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सुझाव से सहमति जताई और कहा कि ऐसे पीड़ितों को दिव्यांग की कैटेगरी में लाया जाना चाहिए.

