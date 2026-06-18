/क्या शाहीन बाग पर भी चलेगा बुलडोजर? O-Zone बोर्ड लगने से लोगों में डर; जानें पूरा मामला

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Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और O-Zone क्षेत्र में आने वाली इमारतों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग, अबुल फजल एन्क्लेव, बटला हाउस और जाकिर नगर के लोगों में चिंता बढ़ गई है. यमुना किनारे स्थित मदनपुर खादर और जैतपुर क्षेत्रों में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों को आशंका है कि भविष्य में उनके इलाकों पर भी कार्रवाई हो सकती है.
दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा यमुना के आसपास के कुछ इलाकों को O-Zone श्रेणी में रखा गया है. शाहीन बाग और अबुल फजल एन्क्लेव में भी ओ-जोन के बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल है. लोगों का कहना है कि एक तरफ इन क्षेत्रों को ओ-जोन से बाहर करने की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड लगाए जाने से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. शाहीन बाग निवासी अब्दुल हमीद का कहना है कि इलाके के जी-ब्लॉक और 40 फुटा रोड के आसपास ओ-जोन के बोर्ड लगाए गए हैं.
लोगों में इस बात का डर
उन्होंने आगे कहा, "अगर प्रशासन वास्तव में इन क्षेत्रों को ओ-जोन से बाहर करने पर विचार कर रहा है तो फिर बोर्ड लगाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई. उनका आरोप है कि इससे लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है. वहीं, अबुल फजल एन्क्लेव के निवासी मोहम्मद उस्मान का कहना है कि ओ-जोन और अवैध निर्माण के मुद्दों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों पर दोहरी चिंता का दबाव बन गया है. एक ओर उन्हें मकानों पर कार्रवाई का डर है तो दूसरी ओर ओ-जोन के नियमों को लेकर भी असमंजस बना हुआ है.
कई घरों को खाली करने का निर्देश
बटला हाउस और धोबी घाट क्षेत्र के कुछ हिस्से भी ओ-जोन के दायरे में बताए जा रहे हैं. स्थानीय निवासी अदील अहमद का कहना है कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि कई मामलों में अदालत से राहत भी मिली है, जिसके चलते कुछ प्रस्तावित कार्रवाइयों पर रोक लगी हुई है. वहीं, जराए ने बताया कि कुछ इलाकों में DDA की ओर से मकान खाली करने के नोटिस भी चस्पा किए गए हैं. हालांकि कई प्रभावित लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट से मिली राहत के कारण कुछ मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल कानूनी प्रक्रिया में उलझी हुई है.