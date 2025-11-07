HC आज सुनेगा Shahi Eidgah बनाम कृष्ण भूमि केस; पिछली सुनवाई में दिए थे ये आदेश

Shahi Eidgah Case Hearing: शाही ईदगाह बनाम कृष्ण भूमि मामले में आज इलाहबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. इससे पहले सुनवाई में वकीलों से लंबित आवेदनों पर अपने-अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
Shahi Eidgah Case Hearing: मथुरा कृष्ण भूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. इससे पहले 17 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने दलीले सुनकर अगली सुनवाई 7 नवंबर रखी थी.
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा के लखनऊ पीठ में जाने के बाद इस मामले की सुनवाई सीजेआई ने न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना को सौंप दी थी. न्यायमूर्ति सक्सेना ने दस्तावेजों का सत्यापन किया था और पक्षों के वकीलों से लंबित आवेदनों पर अपने-अपने जवाब दाखिल करने को कहा था. इसके अलावा, उन्होंने संबंधित पक्षों को उन मामलों में अपने लिखित बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया था जिनमें बयान दाखिल नहीं किए गए हैं.
हिंदू पक्ष ने अपील दायर की है कि शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाया जाए और इसका कब्जा हिंदू पक्ष को मिले. इसके साथ ही मंदिर के रेनोवेशन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 18 मुकदमे दायर किए हैं.
इससे पहले, 1 अगस्त, 2024 को एक समय पर, हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के मुकदमों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि हिंदू उपासकों के सभी मुकदमे विचार करने लायक हैं.
1 अगस्त के आदेश में, न्यायालय ने यह भी माना था कि ये मुकदमे लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट , 1991 के जरिए वर्जित नहीं हैं, जो 15 अगस्त, 1947 से पहले बनी किसी भी मज़हबी मकामात पर स्ट्रक्चर पर कार्रवाई पर रोक लगाते हैं.
इससे पहले हाई कोर्ट उस याचिका को खारिज कर चुका है, जिसमें मुस्तकबिल में सभी सुनवाई के दौरान 'शाही ईदगाह मस्जिद' शब्द की जगह विवादित ढांचा शब्द इस्तेमाल करने की मांग की गई थी. बता दें, यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था.