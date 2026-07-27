"सपा विधायक बीजेपी का खौफ दिखाकर...", AIMIM में एंट्री के बाद जफर अली का बड़ा हमला

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Uttar Pradesh News Today in Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल जिला नवंबर 2024 के बाद सुर्खियों में बना हुआ है. इसकी वजह यह है कि शाही जामा मस्जिद को लेकर अदालत के सर्वे के हुक्म के दौरान हुआ दंगा, और फिर यहां पर लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई. इसके अलावा संभल हिंसा मामले पुलिस के जरिये की गई गिरफ्तारी को लेकर मुखालिफत होती रही है. वहीं, संभल की सियासी पारा उफान पर पहुंच चुका है.
दरअसल, शाही जामा मस्जिद के सदर और संभल हिंसा के मुबय्यना मुल्जिम जफर अली ने सियासत में एंट्री और एक सियासी पार्टी में शामिल होने पर हलचल मच गई. इसके बाद उन्होंने अपने सियासी सफर, मस्जिद के सदर के ओहदे और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम बयान दिए. साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद पर भी सीधा निशाना साधा. दूसरी ओर, नवाब इकबाल महमूद ने भी जफर अली के बयान का दो टूक जवाब दिया.
"अवाम की बेहतर ढंग से खिदमत करने के लिए सियासत है जरुरी"
बीते 25 जुलाई 2026 को शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का दामन थाम लिया. इसके बाद सियासी गलियारों में उनकी आलोचना होने लगी. इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जामा मस्जिद के सदर का ओहदा महज ऑनरेरी है और मजहबी जिम्मेदारी है.
जफर अली ने कहा कि अगर लोगों की बेहतर खिदमत करनी है तो सियासत में उतरना जरूरी हो जाता है. इसी सोच के साथ उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा है. जफर अली ने अपने बयान में AIMIM के कौमी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ की. जफर अली ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों और पिछड़े तबकों के सच्चे हमदर्द हैं. वह अपनी सियासत के जरिये अवाम के हक और इंसाफ की बात करते हैं.
जफर अली का संभल सीट पर चुनाव को लेकर बड़ा दावा
जफर अली ने समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाब इकबाल महमूद मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखाकर उनके वोट पर कब्जा किए हुए हैं. उनका कहना था कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में यह तरीका काम नहीं करेगा.
उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाती है, तो वह नवाब इकबाल महमूद को कड़ी टक्कर देंगे. संभल हिंसा के मामले में अपने ऊपर लगे इल्जामों को लेकर भी जफर अली ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं और उनका दूर-दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है.
सपा विधायक का जफर अली पर पलटवार
संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने जफर अली के इल्जामों पर पलटवार करते हुए करारा हमला बोला. विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उसी सियासी दल ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था और उसका क्या अंजाम हुआ, यह सब लोग अच्छी तरह जानते हैं.