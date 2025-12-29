Advertisement
शाहजहांपुर में प्रशासन ने हिंदू संगठनों की धमकी के बाद मस्जिद ढहाया, अब मजार पर नजर!

Shahjahanpur Masjid Demolished: शाहजहांपुर के मरेना गांव में हिंदू संगठनों के विरोध और धमकी के बाद प्रशासन ने सालों पुरानी मस्जिद के ऊपरी ढांचे को बुलडोजर से ढहा दिया. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया था कि 'मंसूर बाबा की मजार' की जगह पर मंदिर था. स्थानीय लोगों ने इसे हिंदूवादी संगठनों के दबाव में की गई कार्रवाई बता रहे हैं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव फैल गया. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:19 PM IST

हिंदूवादी संगठनों की धमकी के बाद गिराई गई मस्जिद
Shahjahanpur News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन मस्जिद, मदरसों को कथित तौर पर अवैध घोषित प्रशासन पर ढहाने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि कई जगहों पर हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद उन पर सील लगा दिया गया है. वहीं, सोमवार (29 दिसंबर) को शाहजहांपुर में सालों पुरानी एक मस्जिद को प्रशासन ने ढहा दिया. 

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने मस्जिद को अवैध बताते हुए बुलडोजर से गिरा दिया. यह कार्रवाई हिंदू संगठनों के विरोध और धमकी के बाद की गई है. हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहां पहले से हिंदू लोग पूजा किया करते थे. मस्जिद को गिराए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है.
 
पूरा मामला शाहजहांपुर जिले की पुवाया तहसील के मरेना गांव का है, जो इन दिनों हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद विवादों के केंद्र में आ गया है. गांव में हिंदू बस्ती के बीच एक मस्जिद बनी हुई थी. प्रशासन और पुलिस ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद इस मस्जिद के ऊपरी ढांचे को बुलडोजर से गिरा दिया. हालांकि, मस्जिद से जुड़ी मजार के हिस्से को फिलहाल नहीं गिराया गया है.

देश में अन्य मुस्लिम स्थलों की तरह यहां पर भी हिंदूवादी संगठनों ने एक मंदिर होने का दावा किया था, जैसा कि वह कई ऐतिहासिक जगहों पर करते आए हैं. हिंदूवादी संगठन के लोगों का दावा है कि कई साल पहले इस जगह पर मसूर बाबा का स्थान हुआ करता था, जहां हिंदू समुदाय के लोग पूजा करते थे. बाद में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस स्थान को मंसूर बाबा की मजार बताकर वहां पक्का चबूतरा बना दिया. 

करीब एक साल पहले मुस्लिम पक्ष ने इसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर लिया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. तीन दिन पहले हिंदू संगठनों ने प्रशासन को धमकी दी थी कि अगर मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया, तो वे खुद इसे गिरा देंगे. इस चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को शामिल किया गया.

पंचायत के बाद पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों की सहमति से मस्जिद के ऊपरी हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया. हालांकि, मजार के हिस्से को छोड़ दिया गया, जिसे लेकर अब भी विवाद बना हुआ है. हिंदू संगठनों ने अब चेतावनी दी है कि अगर बची हुई मजार को भी अवैध मानते हुए नहीं गिराया गया, तो वे खुद उसे गिरा देंगे.

वहीं दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू संगठनों के दबाव में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है और इससे इलाके में सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है. फिलहाल हालात को काबू में करने के लिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

