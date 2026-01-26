Shahjahanpur: हिंदूवादी संगठनों का प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर! जान बचाकर खिड़की से कूदे, दोनों घायल

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश में खुद को 'संस्कृति का ठेकेदार' बताने वाले हिंदूवादी संगठनों की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. प्रेम, निजी पसंद और सार्वजनिक जगहों पर मौजूद नौजवानों की निगरानी करने का दावा करने वाले ऐसे ही लोगों की वजह से शाहजहांपुर में एक नौजवान जोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का है, जहां एक नौजवान जोड़े को कथित तौर पर परेशान किए जाने का आरोप सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन ज्ञात और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पीड़ित नौजवान की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है.

बीबीसी हिंदी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई एफआईआर में बताया है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने गया था. दोनों शांति से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी अचानक सात से आठ लोग रेस्टोरेंट में घुस आए. शिकायतकर्ता के मुताबिक, रेस्टोरेंट में घुसे ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और खुद को किसी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे थे.

आरोप है कि इन लोगों ने आते ही पीड़ित नौजवान का धर्म जानने के लिए उससे पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाने को कहा. इसके बाद उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इस पूरी घटना से शिकायतकर्ता की प्रेमिका बुरी तरह घबरा गई. घबराहट की वजह से वह रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर मौजूद खिड़की से बाहर कूद गई. अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए नौजवान ने भी खिड़की से छलांग लगा दी.

इस हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें और उनकी प्रेमिका दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और इस समय उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. पीड़ित नौजवान ने कहा, "हमें समझ ही नहीं आया कि नारेबाजी करते हुए ये नौजवान क्यों आए और हमसे पहचान पत्र क्यों मांगा गया. हम तो सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे." पीड़ित के मुताबिक, आरोपी खुद को हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे थे.

पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना अचानक हुई और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस मामले को लेकर शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने भी प्रतिक्रिया दी है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिल चुकी है. पुलिस के मुताबिक यह घटना कांट थाना क्षेत्र की है.

पुलिस ने कहा है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. एफआईआर में तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि चार अन्य लोगों को अज्ञात के रूप में दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

