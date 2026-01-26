Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3087298
Zee SalaamIndian MuslimShahjahanpur: हिंदूवादी संगठनों का प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर! जान बचाकर खिड़की से कूदे, दोनों घायल

Shahjahanpur: हिंदूवादी संगठनों का प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर! जान बचाकर खिड़की से कूदे, दोनों घायल

Hindu Groups Terror in UP: शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठनों का आतंक देखने को मिला. जहां एक नौजवान जोड़े को रेस्टोरेंट में कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने परेशान किया. आरोप है कि धर्म पूछने, आईडी मांगने और वीडियो बनाने से घबराकर दोनों ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:20 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश में खुद को 'संस्कृति का ठेकेदार' बताने वाले हिंदूवादी संगठनों की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. प्रेम, निजी पसंद और सार्वजनिक जगहों पर मौजूद नौजवानों की निगरानी करने का दावा करने वाले ऐसे ही लोगों की वजह से शाहजहांपुर में एक नौजवान जोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का है, जहां एक नौजवान जोड़े को कथित तौर पर परेशान किए जाने का आरोप सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन ज्ञात और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पीड़ित नौजवान की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है.

बीबीसी हिंदी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई एफआईआर में बताया है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने गया था. दोनों शांति से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी अचानक सात से आठ लोग रेस्टोरेंट में घुस आए. शिकायतकर्ता के मुताबिक, रेस्टोरेंट में घुसे ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और खुद को किसी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप है कि इन लोगों ने आते ही पीड़ित नौजवान का धर्म जानने के लिए उससे पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाने को कहा. इसके बाद उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इस पूरी घटना से शिकायतकर्ता की प्रेमिका बुरी तरह घबरा गई. घबराहट की वजह से वह रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर मौजूद खिड़की से बाहर कूद गई. अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए नौजवान ने भी खिड़की से छलांग लगा दी.

इस हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें और उनकी प्रेमिका दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और इस समय उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. पीड़ित नौजवान ने कहा, "हमें समझ ही नहीं आया कि नारेबाजी करते हुए ये नौजवान क्यों आए और हमसे पहचान पत्र क्यों मांगा गया. हम तो सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे." पीड़ित के मुताबिक, आरोपी खुद को हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे थे.

पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना अचानक हुई और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस मामले को लेकर शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने भी प्रतिक्रिया दी है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिल चुकी है. पुलिस के मुताबिक यह घटना कांट थाना क्षेत्र की है.

पुलिस ने कहा है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. एफआईआर में तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि चार अन्य लोगों को अज्ञात के रूप में दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: दक्षिण का मुस्लिम एक्टर 'ममूटी' जिसने वकालत छोड़ चुनी एक्टिंग की राह; सरकार ने दिया 'पद्म विभूषण' अवार्ड

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsShahjahanpur Newsmuslim news

Trending news

UP News
हिंदूवादी संगठनों का प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर! जान बचाकर खिड़की से कूदे, दोनों घायल
Bangladesh news
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर बांग्लादेश; करोड़ों की प्राइज मनी गई, सालाना कमाई भी संकट में
Kerala News
मुस्लिम एक्टर ममूटी जिसने वकालत छोड़ चुनी एक्टिंग की राह; सरकार ने दिया 'पद्म विभूषण'
Uttarakhand news
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, मंदिर समिति का बड़ा ऐलान
Houthi Rebel Threat
लाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान
Pakistan News
'आलोचना को अपराध मत बनाइए', मानवाधिकार वकील की सजा पर भड़का बलूच संगठन
Pakistan News
पाकिस्तान का बलूचिस्तान बना नर्क, लोगों को पीने का पानी तक नहीं नसीब
up madarsa news
"संविधान के लिए जान भी कुर्बान..." UP के मदरसों में गर्व से मनाया गया गणतंत्र दिवस
Bangladesh news
शेख हसीना के संबोधन से तिलमिला उठा बांग्लादेश,भारत सरकार के इस फैसले पर जताई आपत्ति
Republic Day celebrations
देशभर के कई मदरसे-मस्जिदों में फहराया गया तिरंगा; बच्चे ने निकाली तिरंगा यात्रा