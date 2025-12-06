Advertisement
Saharanpur: तीन बच्चों की मां से प्यार…लड़की बोली- मैं पति बनकर रहूंगी इसके साथ

Hindu Girl Muslim Woman Love Story: समलैंगिक रिश्ते से जुड़े एक मामले ने सहारनपुर में पुलिस और परिवार दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. लड़की ने घर लौटने से इनकार किया है और पुलिस पूरे मामले की कानूनी दृष्टि से संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है. फिलहाल लड़की, तीन बच्चों की मां साथ शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:52 PM IST

तीन बच्चों के मां के प्यार शाहजहांपुर से सहारनपुर पहुंची लड़की
Saharanpur News Today: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रेम प्रसंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां शाहजहांपुर की रहने वाली एक लड़की तीन बच्चों की मां की मोहब्बत में घर छोड़कर सहारनपुर पहुंच गई. लड़की की तलाश में उसकी मांग और चचेरा भाई भी सहारनपुर पहुंच गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन लोगों को थाने ले आई. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

यह मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र की है. शुक्रवार को हुई इस घटना ने पुलिस और स्थानीय लोगों को चौंका दिया. बताया जा रहा है शाहजहांपुर की रहने वाली एक लड़की कौशिकी अचानक सहारनपुर के खाताखेड़ी में शमा के घर पहुंच गई. खास बात यह है कि शमा तीन बच्चों की मां है और दोनों पिछले पांच साल से समलैंगिक रिश्ते में होने का दावा कर रही हैं. लड़की की तलाश में उसकी मां और चचेरा भाई भी सहारनपुर पहुंच गए. लड़की के परिजनों के पहुंचते ही हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. 
 
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई. कौशिकी ने पुलिस को बताया कि वह केमिस्ट है और पांच साल पहले ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म के जरिए शमा से उसकी पहचान हुई थी. दोनों एक ही कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करती थीं. बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और यह रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. कौशिकी का दावा है कि मार्च में दोनों 15 दिन के लिए एक साथ घूमने भी गई थीं, जहां उनके बीच पति-पत्नी जैसा संबंध बना.

कौशिकी की ख्वाहिश है कि वह 'पति' बनकर शमा के साथ रहना चाहती है, जबकि शमा उसकी 'पत्नी' है. कौशिकी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछली बार जब वह 15 दिन बाद घर लौटी तो उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं उसका मानसिक शोषण किया और उसे जबरन मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह सीधे सहारनपुर आ गई और शमा के घर पहुंच गई.

वहीं, कौशिकी की मां का आरोप है कि शमा ने उनकी बेटी का ब्रेनवॉश किया है. दूसरी ओर शमा के पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन शमा और कौशिकी एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल लड़की ने अपने परिजनों के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है. मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस बेहद सतर्कता से पूरे मामले की जांच कर रही है.

Salaam Tv Digital Team

UP NewsSaharanpur newsmuslim news

