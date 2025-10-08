वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन करीब, मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन कराएं वरना सजा तय!

Shahjahanpur News Today: केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देशभर विवादित वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया. इस कानून को वैद्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है. सरकार ने बीते दिनों ने वक्क संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराने के अल्मेटम दिया था. इस पर कोर्ट से 'अनिवार्य पंजीकरण' पर राहत न मिलने से आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बेशकीमती वक्फ संपत्तियां हैं, जिसको रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. शाहजहांपुर में भी वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले कोऑर्डिनेटरों की एक अहम बैठक हाल ही में आयोजित की गई. बैठक में जिले भर के 749 मुतवल्लियों से अपील की गई कि वे अपनी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाएं.

जिला वक्फ कमेटी से जुड़े सदस्यों ने कहा कि सभी वक्फ संपत्तियों को 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर हर हाल में रजिस्टर करवा दें, ताकि जुर्माना और सजा से बचा जा सके. अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के वक्फ कोऑर्डिनेटरों ने 14 अक्टूबर 2025 को जिले भर के मुतवल्लियों के लिए एक खास मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में सभी मुतवल्लियों को वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शाहजहांपुर में कुल 2585 वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं. इनमें से अकेले शहर में 947 वेशकीमती वक्फ संपत्तियां हैं, जिन पर 749 मुतवल्लियों की नियुक्ति है. कमेटी के सदस्यों ने यह भी बताया कि जिले में 231 ऐसी संपत्तियां हैं जो अभी तक अनरजिस्टर्ड (गैर-पंजीकृत) हैं और उन पर मुतवल्लियों की तैनाती भी नहीं हुई है.

वक्फ बोर्ड से जुड़े सदस्यों ने स्पष्ट किया कि जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, उन्हें 5 दिसंबर 2025 से पहले उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा देना अनिवार्य है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो वक्फ एक्ट के तहत 6 महीने की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि वक्फ संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संपत्तियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और सभी मुतवल्लियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सही जानकारी मिलेगी. साथ ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कानपुर में मस्जिद के बाहर धमाका; कई घायल, आतंकियों ने अपनाया मालेगांव पैटर्न!