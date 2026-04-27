राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP जाने पर घमासान, संजय सिंह की याचिका पर शाहनवाज़ का पलटवार

Delhi News: बीते 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ पार्टी के सात सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में विलय करने का ऐलान किया. AAP के टोटल 10 राज्यसभा सांसद थे, जिनमें से 7 सांसद यानी दो-तिहाई बहुमत भाजपा में जा चुके हैं. इस घटना के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर संबंधित सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. राज्यसभा चेयरमैन को लिखे इस पत्र को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने आलोचना की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ऊपरी सदन में अपनी ताकत खो दी है.

उन्होंने रविवार (26 अप्रैल) को कहा कि राज्यसभा में, दो-तिहाई बहुमत के साथ, सांसदों ने AAP छोड़ दी है और BJP में शामिल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि संजय सिंह अकेले रह गए हैं और उन्हें उन सांसदों की कमी खल रही है. हर समय, सदन में सिर्फ़ संजय सिंह ही बोलते थे, और उन सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलता था. सहनवाज ने संजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे बोलेंगे, और उन्हें कम समय मिलेगा, इसलिए वे ऐसा पत्र लिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में AAP पूरी तरह से खत्म हो गई है.

इससे पहले 26 अप्रैल को, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णन से सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ विलय की घोषणा की थी. इस याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत "कथित विलय" को चुनौती दी गई थी और इसके पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

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दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। उप-पैराग्राफ (1) यह प्रावधान करता है कि, पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस उप-पैराग्राफ का खंड (a) आगे यह स्पष्ट करता है कि ऐसी अयोग्यता तब होती है जब सदस्य ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो. सिंह ने संविधान में दी गई ज़रूरतों का हवाला देते हुए इस विलय की वैधता को चुनौती दी.

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 4(2) को एक साथ ध्यान से पढ़ने पर दो शर्तें सामने आती हैं जिन्हें पूरा किया जाना ज़रूरी है: पहली, मूल राजनीतिक दल का किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय होना चाहिए. दूसरी, विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों ने ऐसे विलय पर सहमति दी हो."

इसमें आगे कहा गया है, "ये दोनों शर्तें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका एक साथ होना ज़रूरी है, यानी दलों के बीच विलय एक स्वतंत्र शर्त है और इसे केवल प्रक्रिया के अनुसार पूरे राजनीतिक दल के फ़ैसले से ही हासिल किया जा सकता है। केवल विधानमंडल समूह के सदस्य ही विलय का फ़ैसला नहीं कर सकते या उसका दावा नहीं कर सकते।" याचिका में जिन सात सांसदों के नाम शामिल हैं, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजिंदर गुप्ता और स्वाति मालीवाल शामिल हैं.

बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चड्ढा ने उस विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया जो हफ़्तों से चल रहा था. उन्होंने घोषणा की कि पार्टी के उच्च सदन के दो-तिहाई सदस्य BJP में विलय कर लेंगे.

इस कदम पर AAP नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएँ आईं, जबकि BJP ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया.