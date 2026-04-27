Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3194283
Zee SalaamIndian Muslimराघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP जाने पर घमासान, संजय सिंह की याचिका पर शाहनवाज़ का पलटवार

राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP जाने पर घमासान, संजय सिंह की याचिका पर शाहनवाज़ का पलटवार

Delhi News: आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के BJP में जाने से सियासत गरमा गई है. संजय सिंह ने इसे दलबदल बताते हुए सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जबकि BJP इसे वैध विलय बता रही है. अब इस पूरे विवाद पर राज्यसभा चेयरमैन के फैसले पर सबकी नजर है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:12 AM IST

Trending Photos

राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP जाने पर घमासान, संजय सिंह की याचिका पर शाहनवाज़ का पलटवार

Delhi News: बीते 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ पार्टी के सात सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में विलय करने का ऐलान किया. AAP के टोटल 10 राज्यसभा सांसद थे, जिनमें से 7 सांसद यानी दो-तिहाई बहुमत भाजपा में जा चुके हैं. इस घटना के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर संबंधित सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. राज्यसभा चेयरमैन को लिखे इस पत्र को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने आलोचना की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ऊपरी सदन में अपनी ताकत खो दी है. 

उन्होंने रविवार (26 अप्रैल) को कहा कि राज्यसभा में, दो-तिहाई बहुमत के साथ, सांसदों ने AAP छोड़ दी है और BJP में शामिल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि संजय सिंह अकेले रह गए हैं और उन्हें उन सांसदों की कमी खल रही है. हर समय, सदन में सिर्फ़ संजय सिंह ही बोलते थे, और उन सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलता था. सहनवाज ने संजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे बोलेंगे, और उन्हें कम समय मिलेगा, इसलिए वे ऐसा पत्र लिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में AAP पूरी तरह से खत्म हो गई है.

इससे पहले 26 अप्रैल को, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णन से सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ विलय की घोषणा की थी. इस याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत "कथित विलय" को चुनौती दी गई थी और इसके पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। उप-पैराग्राफ (1) यह प्रावधान करता है कि, पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस उप-पैराग्राफ का खंड (a) आगे यह स्पष्ट करता है कि ऐसी अयोग्यता तब होती है जब सदस्य ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो. सिंह ने संविधान में दी गई ज़रूरतों का हवाला देते हुए इस विलय की वैधता को चुनौती दी. 

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 4(2) को एक साथ ध्यान से पढ़ने पर दो शर्तें सामने आती हैं जिन्हें पूरा किया जाना ज़रूरी है: पहली, मूल राजनीतिक दल का किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय होना चाहिए. दूसरी, विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों ने ऐसे विलय पर सहमति दी हो."

इसमें आगे कहा गया है, "ये दोनों शर्तें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका एक साथ होना ज़रूरी है, यानी दलों के बीच विलय एक स्वतंत्र शर्त है और इसे केवल प्रक्रिया के अनुसार पूरे राजनीतिक दल के फ़ैसले से ही हासिल किया जा सकता है। केवल विधानमंडल समूह के सदस्य ही विलय का फ़ैसला नहीं कर सकते या उसका दावा नहीं कर सकते।" याचिका में जिन सात सांसदों के नाम शामिल हैं, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजिंदर गुप्ता और स्वाति मालीवाल शामिल हैं.

बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चड्ढा ने उस विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया जो हफ़्तों से चल रहा था. उन्होंने घोषणा की कि पार्टी के उच्च सदन के दो-तिहाई सदस्य BJP में विलय कर लेंगे.
इस कदम पर AAP नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएँ आईं, जबकि BJP ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsShahnawaz Hussain Criticism On Sanjay SinghDelhi newsAAP MP Merger In BJPToday News

Trending news

muslim news
AAP के 7 सांसदों के BJP जाने पर घमासान, संजय सिंह की याचिका पर शाहनवाज़ का पलटवार
Delhi news
सलीम वास्तविक का हर मंच से समर्थन देने वाले हिंदू संगठन चुप, BJP ने कहा फांसी दो!
iran news
मिडिल ईस्ट में छंटने लगे जंग के बादल, ईरान के विदेश मंत्री की कोशिशों बढ़ी आस!
Saudi arabia news
बादलों से भी ऊंची इमारत बना रहा सऊदी, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगेगी बौनी
West Bengal news
"बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थी हैं, जबकि मुस्लिम घुसपैठिया"-असम CM सरमा
Assam news
"लातों के भूत…" बयान के साथ फिर पुशबैक, हिमंता सरकार ने 20 लोगों को सरहद पार धकेला
Maharashtra news
मदरसे से निकला "सुपर टैलेंट"; हाफिज जैद ने JEE Main 2026 में 99.927% के साथ बने टॉपर
Uttar Pradesh news
उत्तर प्रदेश में फिर गरजा बुलडोजर, ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को ढहाया
muslim news
पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने डाला वोट, विकास और लोकतंत्र पर लोगों को दिया बड़ा संदेश
muslim news
US की धमकी से नहीं डरेगा ईरान, पेजेशकियान ने पाकिस्तान के PM से कह दी ये बड़ी बात