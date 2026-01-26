कांग्रेस मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन...' राहुल गांधी को लेकर शकील अहमद का बड़ा दावा

Shakeel Ahmed on Muslim Vote: कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने कहा कि मुसलमान सालों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं और कांग्रेस को उनसे लगातार समर्थन की उम्मीद है. बीजेपी भी मुसलमानों के वोट चाहती है, लेकिन उसके नेता अक्सर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते हैं.
Shakeel Ahmed on Muslim Vote: देश में मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति हावी है. वहीं, मुस्लिम नेता कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन से निराश हैं. बिहार चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद ने पार्टी से संबंध तोड़ लिए और कई गंभीर आरोप लगाए. इस बीच IANS को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अहमद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वोट को लेकर नजरिए के बारे में बात की.
IANS से बात करते हुए शकील अहमद ने कहा, "सालों से स्थिति ऐसी है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे हैं. कांग्रेस भी मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है. बीजेपी भी ये वोट चाहती है, लेकिन वे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भाषण देते हैं. अगर कोई पार्टी किसी के पक्ष में बोलती है, तो लोगों को लगता है कि यह वोट पाने के लिए किया जा रहा है. वे यह भी सोच सकते हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है. अगर कोई किसी के खिलाफ बोलता है, तो वह व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है. वे सच में समझेंगे कि वह पार्टी उनकी दुश्मन है."
शकील अहमद ने कहा, "राहुल गांधी के मन में यह विचार है कि जिस दिन मुसलमान पीएम मोदी या बीजेपी से नाराज होंगे, कांग्रेस पार्टी दूसरी पसंद होगी और इसलिए पार्टी को उनका समर्थन मिलेगा. हम दूसरी पोजीशन से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीतीश कुमार, लालू यादव, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और स्टालिन एक राज्य तक सीमित हैं. केवल दो पार्टियां हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में मौजूद हैं. बीजेपी और कांग्रेस, चूंकि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए हम पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं. हम दूसरी पोजीशन से नीचे नहीं जा सकते."
बिहार चुनावों में कांग्रेस पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नतीजे बहुत अलग होते. बिहार में कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है. हमारे गठबंधन में सिर्फ दो ही वर्ग बचे हैं. एक यादव समुदाय लालू यादव की वजह से और दूसरा मुस्लिम समुदाय, कांग्रेस और RJD के गठबंधन की वजह से. बाकी लगभग सभी एक तरफ हैं. ऐसी स्थिति में, लगभग 65 और 35 फीसद का अंतर है. लेकिन कुछ उम्मीदवारों पर आरोप हैं कि उन्हें पैसे लेकर टिकट दिए गए. कांग्रेसियों को टिकट वहीं मिले जहां कोई और लेने वाला नहीं था. इस मामले में कोई जांच नहीं हो रही है. कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं की जा रही है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे नतीजों में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा."
अहमद ने कहा, "बिहार चुनावों से पहले राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते थे और कहते थे कि उन्हें BJP और RSS से संविधान को बचाना है. उन्होंने यह चुनावों से एक महीने पहले से लेकर नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक किया. कांग्रेस ने लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और कई सीटों पर पार्टी ने BJP से लाए गए नेताओं को टिकट दिए. तो, क्या राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए BJP-RSS के लोगों को लाकर BJP-RSS से लड़ेंगे? राहुल गांधी जनता को पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के बारे में भाषण दे रहे हैं. सीताराम केसरी की मौत के 25 साल बाद वह बिहार चुनावों से चार दिन पहले उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं. वह 25 साल से सो रहे थे. तो, क्या बिहार के पिछड़े वर्ग यह नहीं समझते कि यह उनके वोटों के लिए किया जा रहा है? दिल्ली में पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस को जो शून्य सीटें मिली हैं, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है?"
