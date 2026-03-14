नमाज से लौट रहे युवक पर हमला, बेल्ट से पीट-पीटकर किया लहूलुहान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को तीन अन्य युवकों ने घेर कर बेल्ट से पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित युवक का इलाज चल रही है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला कस्बे में मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक पर तीन युवकों ने बेल्ट से हमला किया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पीड़ित युवक पर हमले की यह पूरी घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है.
आपको बता दें कि शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है, जहां देर रात मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक पर 3 युवकों ने हमला किया है. जब तीनों आरोपी पीड़ित युवक को पीट रहे थे, तो उस वक्त मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही. वहीं, पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है. पीड़ित युवक की पहचान शमशेर के बेटे अजहर के रूप में हुई है.
हमलावर तीनों आरोपी रईस, सुफियान और फैसल कांधला मोहल्ले के निवासी हैं. पीड़ित अजहर के परिजनों ने इस घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी. घायल अजहर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांधला में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. थाना कांधला के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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