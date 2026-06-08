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धर्म परिवर्तन विवाद में आयुष मलिक का बड़ा दावा, कहा- अपनी मर्जी से अपनाया इस्लाम

Ayush Malik Accept Islam: शामली के धर्म परिवर्तन मामले में आयुष मलिक ने परिवार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया था. उनका कहना है कि न तो किसी ने दबाव डाला और न ही कोई लालच दिया. वहीं, इस मामले में उनकी पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर गिरफ्तार किए गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 08, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:31 PM IST
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