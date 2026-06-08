वहीं, आयुष मलिक (अली कुरैशी) ने साफ कहा कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने दबाव नहीं दिया और न ही उन्होंने किसी चीज के लालच में आकर इस्लाम धर्म कबूल किया है. उन्होंने बताया कि वह सालों पहले इस्लाम धर्म की जानकारी ले रहे थे, इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर डॉ. इसरार अहमद के बयान सुनते थे, इस्लाम में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन में चांदनी कुरैशी या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है. उन्होंने बताया कि वह चांदनी से फिजियोथेरेपी के दौरान मिले.