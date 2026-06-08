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Ayush Malik Accept Islam: उत्तर प्रदेश के शामली में देवराज मलिक नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद आयुष मलिक (अली कुरैशी) की पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है. आयुष मलिक (अली कुरैशी) फार्मेसी की दुकान चलाता है. पिता देवराज मलिक का आरोप है कि चांदनी कुरैशी का भाई संबंधित फार्मेसी की दुकान पर काम करता था, इस दौरान चांदनी और उसके भाई ने साजिश रचकर आयुष का धर्म परिवर्तन कराया.
वहीं, आयुष मलिक (अली कुरैशी) ने साफ कहा कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने दबाव नहीं दिया और न ही उन्होंने किसी चीज के लालच में आकर इस्लाम धर्म कबूल किया है. उन्होंने बताया कि वह सालों पहले इस्लाम धर्म की जानकारी ले रहे थे, इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर डॉ. इसरार अहमद के बयान सुनते थे, इस्लाम में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन में चांदनी कुरैशी या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है. उन्होंने बताया कि वह चांदनी से फिजियोथेरेपी के दौरान मिले.
आरोप लग रहे थे कि चांदनी ने आयुष की पैतृक संपत्ति और व्यापार देखकर फंसाया और धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर ली. इसपर आयुष मलिक ने बताया कि चांदी से शादी करने से बहुत पहले उन्होंने इस्लाम धर्म कबलू कर लिया. आयुष ने आगे कहा कि उन्होंने खुद चांदनी से शादी का करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद चांदनी बहुत मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुई.