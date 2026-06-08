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Opinion: आयुष से मोहम्मद अली बनने पर बवाल; क्या दबाव में आकर पुलिस कर रही है कार्रवाई?

Ayush Malik Accept Islam: शामली में धर्म परिवर्तन के एक मामले को लेकर विवाद गहरा गया है. आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली कुरैशी का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया, जबकि उनके परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. मामले को लेकर अलग-अलग दावे और सवाल सामने आ रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 08, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:35 PM IST
Opinion: आयुष से मोहम्मद अली बनने पर बवाल; क्या दबाव में आकर पुलिस कर रही है कार्रवाई?

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