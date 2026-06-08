एक दूसरे चैनल पर इंटरव्यू के दौरान आयुष से पूछा गया कि क्या आपका धर्म परिवर्तन दिल्ली में किसी मौलवी ने कराया? तो आशीष ने जवाब दिया कि धर्म परिवर्तन कहीं बाहर नहीं होता, यह अंदर से अपने आप होता है. इसमें किसी मौलवी का काम नहीं होता कि कोई आपका निकाह पढ़ेगा. इंसान में खुद सीखने की काबिलियत होनी चाहिए. इसके बाद उनसे पाकिस्तानी मौलानाओं के बारे में पूछा गया तो आशीष ने कहा कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के मौलानाओं को सुनता था, डॉक्टर इसरार अहमद को ज्यादा देखता था. उन्होंने कुरान शरीफ और हदीस की बातें समझाईं. मैं नबी पाक सल्लाह ए वसल्लम और इस्लाम से प्रभावित हूं... वहीं चांदनी के भाई को लेकर आशीष ने कहा कि हमारे यहां कई मुस्लिम पहले भी काम करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन चांदनी का भाई कभी नहीं आया. प्रॉपर्टी की बात कहकर आप टारगेट कर रहे हो, मुझे अब किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है.