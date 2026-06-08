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Ayush Malik Accept Islam: उत्तर प्रदेश के शामली में इस वक़्त एक मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है. मज़हब बदलने को लेकर पुलिस की कार्रवाई और कुछ हिंदू तंज़ीमों के अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं. वहीं, जिस आयुष मलिक को लेकर बवाल मचा है उसके दावे भी अलग हैं. बात अब से कुछ 3 दिन पहले की है जब स्वामी यशवीर महाराज ने आयुष मलिक को लेकर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए 10 दिन का अल्टीमेटम देकर शिकायत दर्ज कराई. बस फिर यूपी पुलिस एकदम हरकत में आ गई और बिना जांच किए कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिये. हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शामली में मज़हब बदलने को लेकर चल रहे मामले की जिसमें एक बेगुनाह फैमिली को ज़बरदस्ती गुनहगार बनाया गया.
शामली में रहने वाले आयुष मलिक जिन्होंने कई साल पहले हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम क़बूल कर लिया था. इस्लाम क़बूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया और अब से 4 साल पहले चांदनी क़ुरैशी नाम की ख़ातून से निकाह कर लिया और ख़ुशी से रहने लगे. अब तक सब कुछ सही चल रहा था. अब से लगभग तीन दिन पहले स्वामी यशवीर महाराज ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई कि आयुष का माइंड वॉश करके उसे मुसलमान बनाया गया है. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और चांदनी क़ुरैशी के परिवार पर धर्म परिवर्तन करवाकर जायदाद हड़पने का इल्ज़ाम लगाते हुए कार्रवाई करने लगी.
जब ये मामला आगे बढ़ा तो आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद बताया. आयुष ने कई मीडिया चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनका किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया बल्कि वो मूर्ति पूजा पहले से ही नहीं करते थे और उनकी दिलचस्पी इस्लाम में थी. उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्होंने साल 2008 में क़ुरान की कई आयतें याद कर ली थी. फिर उन्होंने यूट्यूब पर इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया और इस्लाम क़बूल कर लिया.
एक दूसरे चैनल पर इंटरव्यू के दौरान आयुष से पूछा गया कि क्या आपका धर्म परिवर्तन दिल्ली में किसी मौलवी ने कराया? तो आशीष ने जवाब दिया कि धर्म परिवर्तन कहीं बाहर नहीं होता, यह अंदर से अपने आप होता है. इसमें किसी मौलवी का काम नहीं होता कि कोई आपका निकाह पढ़ेगा. इंसान में खुद सीखने की काबिलियत होनी चाहिए. इसके बाद उनसे पाकिस्तानी मौलानाओं के बारे में पूछा गया तो आशीष ने कहा कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के मौलानाओं को सुनता था, डॉक्टर इसरार अहमद को ज्यादा देखता था. उन्होंने कुरान शरीफ और हदीस की बातें समझाईं. मैं नबी पाक सल्लाह ए वसल्लम और इस्लाम से प्रभावित हूं... वहीं चांदनी के भाई को लेकर आशीष ने कहा कि हमारे यहां कई मुस्लिम पहले भी काम करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन चांदनी का भाई कभी नहीं आया. प्रॉपर्टी की बात कहकर आप टारगेट कर रहे हो, मुझे अब किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है.
वहीं इस मामले पर शामली के SP नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, "इस मामले में परसों ही एक केस दर्ज हुआ था। यहां एक अमीर परिवार है—मलिक परिवार—जिनके पास काफी प्रॉपर्टी और दो बड़े शोरूम हैं; मिस्टर मलिक फार्मास्यूटिकल ट्रेड एसोसिएशन में एक जाने-माने व्यक्ति हैं। उनका एक बेटा है, आयुष मलिक, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया है. परिवार में कुल चार बच्चे हैं: तीन बेटियां, जिनकी शादी हो चुकी है, और बेटा, जो उनकी फार्मेसी संभालता था। पता चला है कि वह चांदनी कुरैशी नाम की एक महिला के संपर्क में आया था—जिसने उसे प्रभावित किया। इसके बाद, चांदनी का छोटा भाई, जो आयुष की दुकान पर कर्मचारी के तौर पर काम करता था, ने उनके साथ मिलकर उसकी प्रॉपर्टी बदलने में मदद की। बेटियों की शादी हो चुकी थी, आयुष इकलौता बेटा था.
चांदनी कुरैशी के पिता इलाके में एक लोकल वेंडिंग बिजनेस चलाते हैं. उन्होंने आयुष का धर्म बदलने का इंतज़ाम किया और आखिरकार 'निकाह' करवा दिया. यह मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया जब बेटे और महिला ने पिता से मांग की कि प्रॉपर्टी उन्हें सौंप दें क्योंकि अब वे शादीशुदा थे और प्रॉपर्टी उनकी थी, साथ ही उनसे अपना धर्म अपनाने के लिए भी कहा." अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी पुलिस किसी के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है ?