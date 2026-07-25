'खुद बदला था मजहब', फिर भी हुई थी गिरफ्तारी, अब कोर्ट ने चांदनी और उनके वालिद की जमानत पर लगाई मुहर!

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Shamli Ayush Malik Conversion Case: उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों मुबय्यना आयुष मलिक के मजहब तब्दीली मामले ने खूब सुर्खियों बटोरीं. हैरानी तो तब हुई जब लड़के के अपनी मर्जी से मजहब बदलने के दावे के बावजूद पुलिस ने मुतास्सिरा की बीवी और उसके वालिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में अब अदालत का बेहद अहम और बड़ा फैसला सामने आया है.
दरअसल, इस पूरे माजरे में एक नया मोड़ तब आया जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने मुकदमे में नामजद मुल्जिम आयुष की मुबय्यना बीवी चांदनी कुरैशी और उसके वालिद इस्लाम कुरैशी की अर्जी मंजूर करते हुए जमानत दे दी. इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने दोनों फरीकों के वकीलों की दलीलें और बहस सुनने के बाद बाप और बेटी की रियायत की अर्जी कुबूल करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है.
क्या है पूरा माजरा?
यह पूरा संगीन मामला शामली जनपद की सदर कोतवाली के सिटी इलाके का है. शहर के जाने-माने दवा कारोबारी देवराज सिंह मलिक ने बीते 6 जुलाई को सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में देवराज ने इल्जाम लगाया था कि प्रॉपर्टी और जायदाद के लालच में उनके बेटे आयुष मलिक का दिमागी तौर पर ब्रेनवॉश किया गया और साजिश के तहत उसका मजहब तब्दील करा दिया गया है.
दवा व्यापारी देवराज सिंह मलिक ने इसके साजिश होने का दावा करते हुए 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी. इस वाकये के सामने आने के बाद शामली में सियासी और सामाजिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई थीं. इस मामले ने उस समय तूल पकड़ने लगा जब हिंदूवादी तंजीमों ने सड़कों पर उतरकर उग्र मुजाहिरा किया. इसके बाद पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया.
अदालत से मिली राहत, कई मुल्जिम अभी भी फरार
हालांकि, अदालत के इस फैसले से चांदनी कुरैशी और उनके वालिद को भले ही आरजी राहत मिल गई हो, लेकिन कानूनी शिकंजा अभी पूरी तरह से ढीला नहीं हुआ है. पुलिस का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी. इस संगीन मामले में नामजद कई दीगर मुल्जिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
बता दें, देवराज सिंह मलिक और हिंदू तंजीमों के इल्जामों के बावजूद आयुष मलिक ने यह कबूल किया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाब कबूल किया था. उन्होंने दावा किया था कि यह उन्होंने चांदनी कुरैशी से शादी करने से पहले किया था. एक न्यूज इदारे को उन्होंने बताया था कि "दस्तावेजों में उनका नाम आयुष मलिक है, लेकिन अब मैं मोहम्मद अली के नाम से जाना जाता हूं." वह आगे कहते हैं कि "मैं ने इस्लाम के बारे में स्कूल के वक्त से ही सीखना शुरू कर दिया था. साल 2013 में मेरी दिलचस्पी और बढ़ी, मैं इस्लामी तौर-तरीके अपनाने लगा था."