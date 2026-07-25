Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /खुद बदला था मजहब, फिर भी हुई थी गिरफ्तारी, अब कोर्ट ने चांदनी और उनके वालिद की जमानत पर लगाई मुहर!

'खुद बदला था मजहब', फिर भी हुई थी गिरफ्तारी, अब कोर्ट ने चांदनी और उनके वालिद की जमानत पर लगाई मुहर!

Ayush Malik Conversion Case Accused Bail: शामली में आयुष मलिका के मजहब तब्दीली के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम बीवी और ससुर को कोर्ट ने जमानत दे दी है. अदालत के इस फैसले से चांदनी कुरैशी और उनके वालिद इस्लाम कुरैशी को बड़ी राहत मिली है. आयुष के वालिद दवा कारोबारी देवराज सिंक की शिकायत पर पुलिस ने बाप-बेटी को जेल भेज दिया था.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 25, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:53 PM IST
'खुद बदला था मजहब', फिर भी हुई थी गिरफ्तारी, अब कोर्ट ने चांदनी और उनके वालिद की जमानत पर लगाई मुहर!
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में इस्लाम कुरैशी (दाएं) और आयुष मलिक (बाएं)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आयुष मलिक केस: अदालत से चांदनी और उनके वालिद को मिली बड़ी राहत, दोनों को मिली जमानत
UP News29 min ago
2
Zafar Ali joins AIMIM2 hrs ago
3
Houthi Attack on Saudi3 hrs ago
4
Kanpur News6:40 AM IST
5
Supreme Court on Zahiruddin Sheikh Custodial Death6:12 AM IST