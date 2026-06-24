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Shamli Ayush Malik Case: उत्तर प्रदेश पुलिस पर अक्सर कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं. इसी तरह का मामला शामली से सामने आया है. बहुचर्चित आयुष धर्मांतरण मामले में पुलिस के जरिये एक आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में हैं.
दरअसल, हिंदू से मुस्लिम बने युवक आयुष मलिक के कथित धर्मांतरण मामले में जेल भेजे गए एक आरोपी के पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाने के बाद, पूरे मामला में एक नया मोड़ आ गया है. उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े इस मामले में चांदनी कुरैशी के पिता और आरोपी इस्लाम कुरैशी के हिरासत में प्रताड़ित करने का दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया.
"आयुष के सुसर का पुलिस की पिटाई से कान का पर्दा फटा"
इस संबंध में पीड़ित इस्लाम कुरैशी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराकर मेडिकल जांच कराने की मांग की थी. अदालत के आदेश के बाद बुधवार (24 जून) को मुजफ्फरनगर जेल से पुलिस हिरासत में इस्लाम कुरैशी को शामली जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों की एक टीम ने उनके कान की जांच की. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को सीलबंद कर पुलिस को सौंप दिया गया. इसके बाद पुलिस इस्लाम कुरैशी को वापस मुजफ्फरनगर जेल लेकर चली गई.
बता दें, धर्मांतरण का यह मामला शामली के दयानंद नगर निवासी दवा व्यापारी देवराज सिंह मलिक के बेटे आयुष मलिक से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि आयुष ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था. इसके बाद देवराज सिंह मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बेटे आयुष पर जबरन धर्म परिवर्तन करने और अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम करने का दबाव बना रहे थे.
कथित धर्मांतरण केस के कई आरोपी अभी भी हैं फरार
इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 9 नामजद और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और तौफीक कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपियों में से एक चांदनी कुरैशी, हिंदू से मुस्लिम बने आयुष मलिक की पत्नी है, जबकि इस्लाम कुरैशी, आयुष के ससुर और चांदनी के पिता हैं.
अब इस्लाम कुरैशी ने पुलिस हिरासत में मारपीट किए जाने और कान का पर्दा फाड़ने का आरोप लगाया है. इस मामले में अभी भी करीब एक दर्जन आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, इन लोगों का ताल्लुक दिल्ली, मुंबई, सहारनपुर समेत अन्य जिलों और राज्यों से है. अब इस पूरे मामले में सभी की नजर मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसमें पुलिस प्रताड़ना के आरोपों का सच सामने आएगा.