Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /आयुष मलिक के ससुर के आरोप से मचा हड़कंप, इस्लाम कुरैशी ने पुलिस पर लगाया कान का पर्दा फाड़ने का आरोप

आयुष मलिक के ससुर के आरोप से मचा हड़कंप, इस्लाम कुरैशी ने पुलिस पर लगाया कान का पर्दा फाड़ने का आरोप

Shamli Polices Harassed Ayush Malik Conversion Accused: शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में जेल भेजे गए इस्लाम कुरैशी ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. इस्लाम कुरैशी ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट करने और कान का पर्दा फाड़ने का आरोप लगाया है. उनके इस आरोप पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:41 PM IST
आयुष मलिक के ससुर के आरोप से मचा हड़कंप, इस्लाम कुरैशी ने पुलिस पर लगाया कान का पर्दा फाड़ने का आरोप
Image Credit: आयुष मलिक के ससुर का शामली पुलिस पर संगीन इल्जाम (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आयुष के ससुर इस्लामकुरैशी का दावा, शामली पुलिस की पिटाई से फटा कान का पर्दा!
UP News1 hr ago
2
Muharram1 hr ago
3
iran news2 hrs ago
4
West Bengal news3 hrs ago
5
Bareilly News3 hrs ago