"आयुष के सुसर का पुलिस की पिटाई से कान का पर्दा फटा"

इस संबंध में पीड़ित इस्लाम कुरैशी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराकर मेडिकल जांच कराने की मांग की थी. अदालत के आदेश के बाद बुधवार (24 जून) को मुजफ्फरनगर जेल से पुलिस हिरासत में इस्लाम कुरैशी को शामली जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों की एक टीम ने उनके कान की जांच की. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को सीलबंद कर पुलिस को सौंप दिया गया. इसके बाद पुलिस इस्लाम कुरैशी को वापस मुजफ्फरनगर जेल लेकर चली गई.