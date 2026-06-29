/आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने युवक ने की घरवापसी, वीडियो ने मचाई हलचल

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Ayush Malik Gharwapsi: उत्तर प्रदेश के चर्चित आयुष मलिक धर्म परिवर्तन का मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली पर उसके परिवार वालों और हिंदू संगठनों की तरफ से घर वापसी करने का भारी दबाव था. आयुष की पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर समेत कई लोगों को धर्मांतरण के मामले में हिरासत में ले लिया गया. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष मलिक फिर से हिंदू धर्म में आने की बात कबूल कर रहा है, और मूर्ति पूजा करते हुए दिख रहा है. कुछ तस्वीरों में आयुष के पिता उसे मिठाई खिलाते दिख रहे हैं और बुजुर्ग महिला आयुष को आशीर्वाद देती दिख रही है.
हालांकि वीडियो में ध्यान देने वाली बात यह है कि आयुष मलिक बहुत ही नर्म आवाज में बोल रहा है और उसकी आँखें लाल दिख रहे हैं, जैसे वह बीमार हो. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि आयुष को जबरन हिंदू धर्म में वापस लाया गया है, क्योंकि आयुष मलिक जब इस्लाम की बात करता था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी और इस वीडियो में वह मायूस दिख रहा है.
इससे पहले भी आयुष का एक फोटो सामने आया था, जिसमें आयुष का हुलिया बदला हुआ था, चेहरे से दाढ़ी हटी हुई थी. इस वीडियो में भी वह क्लीन शेव में दिख रहा है. इस मामले के सामने आने के बाद आयुष मलिक कुछ दिनों तक मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद वह गायब हो गया. अब खबर सामने आई है कि आयुष कथित रूप से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर लिया है.