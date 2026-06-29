Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने युवक ने की घरवापसी, वीडियो ने मचाई हलचल

आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने युवक ने की घरवापसी, वीडियो ने मचाई हलचल

Ayush Malik Ghar wapsi: आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन मामले में नया मोड़ सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह कथित तौर पर हिंदू धर्म में वापसी करते और पूजा-पाठ करते दिखाई दे रहे हैं. इस बीच मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं, जबकि परिवार और संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर भी बहस जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:55 PM IST
आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने युवक ने की घरवापसी, वीडियो ने मचाई हलचल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उर्दू पढ़ाने पर प्रिंसिपल की पिटाई, बवाल बढ़ने पर BJP नेता गिरफ्तार
muslim news36 min ago
2
Saudi Safety Index1 hr ago
3
Qatar Release Frozen Iranian Assets2 hrs ago
4
muslim news2:20 PM IST
5
Israeli Drone Attack On Gaza1:57 PM IST