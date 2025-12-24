Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3051548
Zee SalaamIndian Muslim

UP: 200 करोड़ की जमीन पर वक्फ पर कब्जे का आरोप, DM के पास पहुंचा मुस्लिम शख्स

Shamli Land Encroachment: शामली में एक मुस्लिम शिकायतकर्ता ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वक्फ के नाम पर 200 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जांच करने की गुज़ारिश की है. आरोप है कि 20 बीघा जमीन पर सैकड़ों घर और दुकानें बना ली गई हैं और अवैध रूप से किराया वसूला जा रहा है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:25 AM IST

Trending Photos

UP: 200 करोड़ की जमीन पर वक्फ पर कब्जे का आरोप, DM के पास पहुंचा मुस्लिम शख्स

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत शहर के तैमूरशाह इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़े के आरोप लगे हैं. आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर लगभग 20 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये है. इस जमीन पर लगभग 200 घर और 100 दुकानें बनाई गई हैं, जिनसे काफी अवैध कमाई हो रही है.

इस मामले में शहर के काजीवाड़ा इलाके के रहने वाले मरहूम इजराइल के बेटे हारून ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सरकारी जमीन दिल्ली रोड पर तैमूरशाह इलाके में सड़क किनारे है, लेकिन कुछ लोग सालों से इस पर कब्जा करके इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं.

DM से शिकायतकर्ता ने लगाई गुहार
अपने शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता हारून ने आरोप लगाया है कि इस जमीन पर धोखे से घर और दुकानें बनाई गई हैं और उनसे बड़ी रकम अवैध रूप से वसूली जा रही है. उनका दावा है कि जमीन की मौजूदा बाज़ार कीमत 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जिससे साफ पता चलता है कि सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोग धमकी और दबंगई से अपना दबदबा बनाए हुए हैं. जो भी इस अवैध कब्ज़े के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसे धमकाया और डराया जाता है. इससे इलाके के लोगों में डर का माहौल है, और कोई भी खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिलाधिकारी से की बड़ी मांग
हारून ने जिलाधिकारी से जमीन के दस्तावेज़ों की निष्पक्ष जांच करने और यह साफ करने का अनुरोध किया है कि जमीन असल में सरकारी संपत्ति है या वक्फ बोर्ड की. अगर जमीन सरकारी संपत्ति पाई जाती है, तो उन्होंने मांग की है कि अवैध कब्ज़े को हटाया जाए और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. बताया जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब सभी की नज़रें ज़िला प्रशासन की जांच रिपोर्ट और उसके बाद की कार्रवाई पर हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Shamli newsShamli land encroachmentWaqf land dispute

Trending news

DU
DU में गुंडागर्दी! हलाल प्रोडक्ट हटाओ, या स्टोर करो बंद- दुकानदार को दिया अल्टीमेटम
haridwar news
हरिद्वार में वसीम की हत्या करने वाला होमगार्ड गिरफ्तार, मोहब्बत की रंजिश बनी मौत...'
Pakistan News
PAK के बलूचिस्तान में महिलाएं असुरक्षित? इस संगठन ने गुमशुदगी पर जताई चिंता
bihar
Nawada Mob Lynching: MLA कौशल कर रहे अतहर के आरोपियों की मदद, खान का गंभीर इल्जाम
KGMU Doctor Suspended
KGMU ने आरोपी डॉक्टर को किया सस्पेंड, जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में FIR
Assam
Assam: Karbi Anglong हिंसा की ASP फैज पर गिरी गाज? किए गए ट्रांसफर
Israel Hamas War
Israel ने किए 900 सीजफायर उल्लंघन, हमास को हुआ नेतन्याहू की मंशा पर शक
Libya Army Chief Plane Crash
लीबिया के सेना प्रमुख की प्लेन क्रैश में मौत, अंकारा से उड़ान भरने के बाद हुआ हादसा
Maulana Mahmood Madani
तौहीद है इस्लाम ही नींव, महमूद मदनी का RSS लीडर के बयान पर पटलवार
Isa Alaihissalam
जमीन से आसमान तक; ईसा (अ.स.) के वो चमत्कार जिन्हें जान आज भी दुनिया है हैरान