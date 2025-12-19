Shamli Murder Update: बुर्का, इज्जत और 3 हत्याएं- पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Shamli Murder Update: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था. जहां एक शख्स ने अपने पत्नी और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था. इसके पीछे वजह महिला का बुर्का न पहनना था. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आरोपी फरीद ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी फरीद पिछले 18 सालों से अपनी पत्नी ताहिरा (32) पर हमेशा बुर्का पहनने का दबाव बनाता था. इसी वजह से उसने न तो ताहिरा का आधार कार्ड बनवाने दिया और न ही राशन कार्ड, क्योंकि इन दस्तावेजों में बिना बुर्का फोटो लगती है. वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की तस्वीर कोई देखे.

फरीद और ताहिरा के थे पांच बच्चे

फरीद और ताहिरा के कुल पांच बच्चे थे-अफरीन (14), अस्मीन (10), सहरिन (7), बिलाल (9) और अरशद (5). पुलिस के मुताबिक, पत्नी की हत्या के बाद फरीद ने अपनी बड़ी बेटी अफरीन को गोली मार दी और दूसरी बेटी सहरिन का गला घोंटकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने हथियार किया बरामद

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं. इनमें एक पिस्टल, सात खाली कारतूस और 10 जिंदा कारतूस शामिल हैं. आरोपी फरीद शादियों में खाना बनाने का काम करता था. पुलिस के मुताबिक, वह इस बात से बेहद नाराज़ था कि उसकी पत्नी हाल ही में अपने मायके बिना बुर्का पहने गई थी. उसका कहना था कि इससे उसकी इज्जत खराब हुई थी.

पिता दाऊद को हुआ फरीद की हरकत पर शक

यह मामला तब सामने आया जब ताहिरा और उसकी दो बेटियां छह दिनों तक कहीं नजर नहीं आईं. फरीद के पिता दाऊद ने कई बार उससे पत्नी और बेटियों के बारे में पूछा, लेकिन वह सवाल टालता रहा. उसने अपने पिता को बताया कि उसने उन्हें शामली में एक किराए के मकान में रखा है.

ऐसे पहुंचा पुलिस तक मामला

मंगलवार को दाऊद ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्हें शक है कि उनके बेटे ने हत्या कर दी है. इसके बाद पुलिस ने फरीद को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने तीनों हत्याओं की बात कबूल कर ली.

फरीद ने पुलिस को दी ये जानकारी

फरीद ने पुलिस को बताया कि घरेलू मामलों को लेकर उसका पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि ताहिरा घर चलाने में अपनी राय रखती थी. करीब एक महीने पहले जब वह बिना बुर्का पहने मायके गई, तो फरीद का दावा है कि इससे उसकी सामाजिक छवि खराब हुई. इसी गुस्से में उसने 10 दिसंबर की रात करीब आधी रात को रसोई में ताहिरा को गोली मार दी.

गोली की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी अफरीन जाग गई और रसोई में पहुंची, जहां फरीद ने उसे भी गोली मार दी. इसके बाद दूसरी बेटी सहरिन वहां आई, तो आरोपी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद फरीद ने तीनों लाशों को घर के आंगन में शौचालय के लिए खोदे गए करीब नौ फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से ईंटों का फर्श बना दिया.